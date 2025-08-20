O femeie a rămas însărcinată de mai multe ori ca să evite închisoarea în China

Stiri Diverse
20-08-2025 | 09:25
femeie insarcinata
Shutterstock

O femeie din China, care rămânea însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea, a fost în cele din urmă adusă în fața justiției.

autor
Ioana Andreescu

Femeia, cunoscută sub pseudonimul Chen Hong, a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru fraudă în decembrie 2020, în provincia Shanxi, China centrală, a relatat Shanxi Evening News.

Totuși, ea nu a fost niciodată încarcerată. Chen a continuat să rămână însărcinată, având trei copii cu același bărbat în patru ani.

În China, condamnații care suferă de boli grave, femeile însărcinate, cele care îngrijesc nou-născuți sau persoanele care nu se pot întreține singure pot să-și execute temporar pedeapsa în afara închisorii, fie la domiciliu, fie în spitale.

Aceștia sunt supravegheați de instituții comunitare de corecție, aflate sub autoritatea penitenciarelor locale și a organelor de securitate publică.

Citește și
Chirurg in sala de operatie
O adolescentă și-a mestecat și înghițit părul timp de 6 ani. Medicii din China i-au scos din stomac o „minge” de 2 kg

Cei condamnați trebuie să prezinte rapoarte medicale privind starea de sănătate sau sarcina o dată la trei luni, iar autoritățile efectuează verificări periodice.

Descoperirea procurorilor

În timpul unei inspecții din luna mai, un procuror a constatat că Chen, care tocmai născuse al treilea copil, nu locuia împreună cu acesta. De asemenea, s-a descoperit că înregistrarea copilului în registrele de stare civilă era făcută pe numele cumnatei sale, ceea ce însemna că, din punct de vedere legal, copilul îi aparținea acesteia.

Confruntată cu probele, Chen a recunoscut că divorțase deja. Primii doi copii locuiau cu fostul soț, iar pe al treilea copil îl dăduse surorii acestuia.

Autoritățile au considerat că femeia folosea sarcina ca pretext pentru a evita închisoarea și a decis ca aceasta să fie încarcerată. Cum mai rămăsese mai puțin de un an din pedeapsa inițială, Chen a fost trimisă într-un centru de detenție pentru a-și ispăși restul termenului.

Autoritățile judiciare locale au trimis, de asemenea, reprezentanți pentru a-i explica legea și pentru a se asigura că aceasta își va executa pedeapsa conform legii.

Reacții publice și dezbatere juridică

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online. „Am fost mai șocat de faptul că putea rămâne însărcinată exact când voia”, a scris un internaut. Altul a comentat: „Îi compătimesc pe cei trei copii care s-au născut doar pentru că mama lor voia să scape de închisoare.”

Chen nu este singura femeie care a încercat să evite închisoarea prin sarcină. Procurori din Yancheng, provincia Jiangsu, au sugerat că legislația ar trebui modificată, astfel încât în cazul persoanelor care rămân însărcinate în mod repetat, pedeapsa să fie suspendată, fără ca timpul să mai fie calculat ca ispășit.

„În acest fel, ar fi protejate și drepturile copiilor nenăscuți”, au subliniat procurorii într-un articol.

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Sursa: South China Morning Post

Etichete: inchisoare, China, femeie, sarcina,

Dată publicare: 20-08-2025 09:25

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Tinerii din China plătesc ca să muncească „de formă”. Cât îi costă să le arate părinților poze de la un job
Stiri Diverse
Tinerii din China plătesc ca să muncească „de formă”. Cât îi costă să le arate părinților poze de la un job

Companii de „muncă falsă”, care îi ajută pe șomeri să pretindă că au un loc de muncă pentru o sumă mică, apar tot mai des în China.

O adolescentă și-a mestecat și înghițit părul timp de 6 ani. Medicii din China i-au scos din stomac o „minge” de 2 kg
Stiri Diverse
O adolescentă și-a mestecat și înghițit părul timp de 6 ani. Medicii din China i-au scos din stomac o „minge” de 2 kg

Medicii din China au fost nevoiți să îndepărteze o „minge de păr” de 2 kg din stomacul unei adolescente, după ce aceasta a devenit dependentă de a-și smulge și mânca propriul păr timp de șase ani.

Un colos auto din China își deschide fabrică în Timișoara. Are venituri de 24,5 miliarde de dolari pe an
Stiri Economice
Un colos auto din China își deschide fabrică în Timișoara. Are venituri de 24,5 miliarde de dolari pe an

Great Wall Motor, unul dintre cei mai mari producători auto din China și din lume, își deschide o unitate de producție la Timișoara. Decizia companiei cu venituri de 24,5 miliarde de dolari/an ar putea fi primul pas spre producția de mașini în Europa.  

Recomandări
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor PROTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO