O femeie a rămas însărcinată de mai multe ori ca să evite închisoarea în China

O femeie din China, care rămânea însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea, a fost în cele din urmă adusă în fața justiției.

Femeia, cunoscută sub pseudonimul Chen Hong, a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru fraudă în decembrie 2020, în provincia Shanxi, China centrală, a relatat Shanxi Evening News.

Totuși, ea nu a fost niciodată încarcerată. Chen a continuat să rămână însărcinată, având trei copii cu același bărbat în patru ani.

În China, condamnații care suferă de boli grave, femeile însărcinate, cele care îngrijesc nou-născuți sau persoanele care nu se pot întreține singure pot să-și execute temporar pedeapsa în afara închisorii, fie la domiciliu, fie în spitale.

Aceștia sunt supravegheați de instituții comunitare de corecție, aflate sub autoritatea penitenciarelor locale și a organelor de securitate publică.

Cei condamnați trebuie să prezinte rapoarte medicale privind starea de sănătate sau sarcina o dată la trei luni, iar autoritățile efectuează verificări periodice.

Descoperirea procurorilor

În timpul unei inspecții din luna mai, un procuror a constatat că Chen, care tocmai născuse al treilea copil, nu locuia împreună cu acesta. De asemenea, s-a descoperit că înregistrarea copilului în registrele de stare civilă era făcută pe numele cumnatei sale, ceea ce însemna că, din punct de vedere legal, copilul îi aparținea acesteia.

Confruntată cu probele, Chen a recunoscut că divorțase deja. Primii doi copii locuiau cu fostul soț, iar pe al treilea copil îl dăduse surorii acestuia.

Autoritățile au considerat că femeia folosea sarcina ca pretext pentru a evita închisoarea și a decis ca aceasta să fie încarcerată. Cum mai rămăsese mai puțin de un an din pedeapsa inițială, Chen a fost trimisă într-un centru de detenție pentru a-și ispăși restul termenului.

Autoritățile judiciare locale au trimis, de asemenea, reprezentanți pentru a-i explica legea și pentru a se asigura că aceasta își va executa pedeapsa conform legii.

Reacții publice și dezbatere juridică

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online. „Am fost mai șocat de faptul că putea rămâne însărcinată exact când voia”, a scris un internaut. Altul a comentat: „Îi compătimesc pe cei trei copii care s-au născut doar pentru că mama lor voia să scape de închisoare.”

Chen nu este singura femeie care a încercat să evite închisoarea prin sarcină. Procurori din Yancheng, provincia Jiangsu, au sugerat că legislația ar trebui modificată, astfel încât în cazul persoanelor care rămân însărcinate în mod repetat, pedeapsa să fie suspendată, fără ca timpul să mai fie calculat ca ispășit.

„În acest fel, ar fi protejate și drepturile copiilor nenăscuți”, au subliniat procurorii într-un articol.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













