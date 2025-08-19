Tinerii din China plătesc ca să muncească „de formă”. Cât îi costă să le arate părinților poze de la un job

19-08-2025 | 13:41
oameni birou
Shutterstock

Companii de „muncă falsă”, care îi ajută pe șomeri să pretindă că au un loc de muncă pentru o sumă mică, apar tot mai des în China.

autor
Ioana Andreescu

Tendința este răspândită în special în orașele de prim și al doilea rang, unde oamenii închiriază spații de birouri și le transformă în „companii de muncă falsă”.

Cât costă să „muncești” la o firmă falsă

De obicei, aceștia percep între 30 și 50 de yuani (4 – 7 dolari americani) pe zi. Tariful scade dacă se achiziționează un pachet lunar pentru un loc de lucru. Chen Yingjian deține o astfel de companie în Hangzhou, în provincia Zhejiang, din estul Chinei. Chen organizează „interviuri false” și stabilește reguli de conduită precum „program de lucru între 9:00 și 18:00”, „fumatul interzis în birou” și „fără relații amoroase la birou”.

De la spațiu de închiriat la refugiu psihologic

Multe companii de muncă falsă sunt, de fapt, ele însele false și nu sunt înregistrate oficial.

Unii folosesc aceste companii ca pe un serviciu de închiriere a spațiului de lucru, în timp ce alții le văd ca pe un refugiu sigur față de presiunea căutării unui loc de muncă în contextul declinului economic.

Cum își păcălesc unii tineri părinții

O tânără a „lucrat” la companie doar o zi pentru a filma conținut pentru contul ei de pe rețelele sociale. Ea și-a făcut un selfie în birou și l-a trimis mamei pentru a-i arăta că „și-a găsit un loc de muncă adevărat”.

Ryan, 25 de ani, care „lucrează” de șase luni într-o companie de muncă falsă din provincia Jiangsu, la nord de Shanghai, a spus că nu a reușit să-și găsească un loc de muncă după ce a absolvit acum 18 luni. El trimitea constant părinților „fotografii de la birou” și a spus că faptul că pretinde că muncește opt ore pe zi îi oferă o rutină și un sentiment de siguranță.

Intoleranța societății față de repaus

Ryan crede că, în spatele popularității acestor companii, se află intoleranța societății față de repaus. Înainte ca aceste companii să devină virale, unii oameni deja „pretindeau că muncesc” petrecând întreaga zi în cafenele și biblioteci.

Rata șomajului în rândul tinerilor

Rata șomajului în rândul tinerilor din China, care acoperă persoanele cu vârste între 16 și 24 de ani ce trăiesc în zone urbane și nu sunt studenți, a fost de 15,8% în prima jumătate a anului 2025. Rata oficială a șomajului urban, publicată de guvern, a fost de 5,2% în aceeași perioadă.

Totuși, potrivit Biroului Național de Statistică, doar cei care au încercat să caute un loc de muncă în termen de trei luni de la realizarea sondajului pot fi considerați șomeri.

Mulți oameni au scris pe rețelele sociale că se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă bine plătit sau chiar a unuia care să le permită două zile libere pe săptămână.

Sursa: South China Morning Post

Etichete: China, munca, somaj, birou,

Dată publicare: 19-08-2025 13:41

