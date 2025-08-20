Xiaomi își propune să intre pe piața europeană a mașinilor electrice în 2027. Compania are probleme de producție în China

20-08-2025 | 16:21
masina electrica xiaomi
Compania chineză de tehnologie Xiomi plănuiește să vândă mașini electrice în Europa începând cu anul 2027.

Lorena Mihăilă

Cunoscută mai ales ca producător de electronice de consum (în special prin smartphone-urile sale extrem de populare), Xiaomi a lansat în 2023 sedanul SU7, primul său vehicul electric și a anunțat ca plănuiește să devină unul dintre cei mai mari cinci constructori auto din lume, scrie Autocar UK.

Odată cu lansarea pe piața din China a celui de-al doilea model electric, SUV-ul YU7, Xiaomi Auto a devenit una dintre cele mai dinamice mărci auto din țara sa, livrând peste 80.000 de mașini doar în ultimul trimestru (o creștere anuală de aproape 200%), și pune acum bazele exportului internațional.

Anunțul vine într-un moment în care Uniunea Europeană își menține tarifele pentru vehiculele electrice chinezești, după ce a acuzat Beijingul că generează concurență neloială prin 'subvenții neloiale', deși negociază înlocuirea acestor tarife cu prețuri minime.

Într-o conferință cu investitorii susținută săptămâna aceasta, președintele companiei, William Lu, a declarat că firma se află în faza de cercetare și pregătire a lansării europene și nu a oferit detalii privind calendarul sau modelele vizate.

Cât timp așteaptă oamenii pentru o mașină

Înainte de export, însă, Xiaomi trebuie să facă față unor blocaje de producție severe la fabrica sa din Beijing. Timpul de așteptare pentru SU7 este în prezent de 41 de săptămâni, iar comenzile pentru YU7 plasate acum nu vor fi onorate timp de mai bine de un an, potrivit publicației chineze CnEVPost.

Xiaomi a raportat marți că a livrat 81.302 vehicule în al doilea trimestru al anului 2025, în creștere cu 197,7% în ritm anual, și o triplare a veniturilor diviziei sale de vehicule electrice, până la 20,6 miliarde de yuani (2,869 miliarde de dolari sau 2,456 miliarde de euro).

Compania a informat, de asemenea, că noul său model electric YU7, lansat în iunie, a înregistrat o cerere record, cu 240.000 de comenzi confirmate în primele 18 ore pe piață. Lu a explicat că, deși operațiunile din domeniul auto ale Xiaomi și-au redus pierderile la 300 de milioane de yuani (42 de milioane de dolari, 36 de milioane de euro) în al doilea trimestru, compania face încă investiții semnificative și nu se așteaptă la profituri susținute pe termen scurt.

În total, în trimestrul al doilea al acestui an, Xiaomi a obținut venituri totale de 116 miliarde de yuani (16,158 miliarde de dolari, 13,831 miliarde de euro), în creștere cu 30,5% față de anul precedent, în timp ce profitul net ajustat s-a ridicat la 10,8 miliarde de yuani (1,504 miliarde de dolari, 1,288 miliarde de euro), cu 75,4% mai mare decât în anul precedent.

Dată publicare: 20-08-2025 16:10

