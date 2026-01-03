Prima imagine cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat de americani. Anunțul făcut de Donald Trump pe rețeaua sa socială
Donal Trump a prezentat prima imagine cu Nicolas Maduro după capturarea sa în urma unui atac asupra Venezuelei.
Donald Trump a distribuit pe Truth Social o nouă imagine care îl arată pe „Nicolas Maduro la bordul USS Iwo Jima” – aceeași navă despre care spusese anterior pentru Fox News că îl aduce pe liderul venezuelean în SUA.
Imaginea îl arată pe Maduro, purtând o mască la ochi și căști, îmbrăcat într-un trening gri.
Sursa: StirilePROTV
Etichete: donald trump,
Dată publicare:
03-01-2026 18:35