Prima imagine cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat de americani. Anunțul făcut de Donald Trump pe rețeaua sa socială

Stiri externe
03-01-2026 | 18:53
Nicolás Maduro
Getty

Donal Trump a prezentat prima imagine cu Nicolas Maduro după capturarea sa în urma unui atac asupra Venezuelei.

autor
Adrian Popovici

Donald Trump a distribuit pe Truth Social o nouă imagine care îl arată pe „Nicolas Maduro la bordul USS Iwo Jima” – aceeași navă despre care spusese anterior pentru Fox News că îl aduce pe liderul venezuelean în SUA.

Imaginea îl arată pe Maduro, purtând o mască la ochi și căști, îmbrăcat într-un trening gri.

Citește și
nicolas maduro
Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro. Se bucură de larg sprijin popular

Sursa: StirilePROTV

Etichete: donald trump,

Dată publicare: 03-01-2026 18:35

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro. Beijingul folosește un limbaj neobișnuit
Stiri externe
Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro. Beijingul folosește un limbaj neobișnuit

Beijingul s-a declarat "profund şocat" de atacurile militare americane împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând "comportamentul hegemonic" al Statelor Unite, relatează AFP.

Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro. Se bucură de larg sprijin popular
Stiri actuale
Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro. Se bucură de larg sprijin popular

Maria Corina Machado, lideră a opoziţiei din Venezuela şi câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, este privită ca una dintre principalele figuri care ar putea prelua conducerea ţării după prăbuşirea regimului preşedintelui Nicolas Maduro.

Donald Trump, conferință de presă după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA sunt pregătite să administreze temporar Venezuela
Stiri externe
Donald Trump, conferință de presă după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA sunt pregătite să administreze temporar Venezuela

Președintele american Donald Trump a susținut sâmbătă o conferință de presă pe tema situației din Venezuela la ora locală 11:00, adică 18:00, ora României.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop Luna Plină în Rac – 3 ianuarie 2026. Echilibru emoțional și decizii importante pentru zodii
2 cainele politist suier
MAI
Stiri Sociale
A murit Șuier, cel mai respectat și iubit câine polițist din România
3 aglomeratie DN1
Pro TV
Stiri actuale
DN1, blocat pe ambele sensuri. La munte se face „schimbul” de turiști
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28