Prima imagine cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat de americani. Anunțul făcut de Donald Trump pe rețeaua sa socială

Donal Trump a prezentat prima imagine cu Nicolas Maduro după capturarea sa în urma unui atac asupra Venezuelei.

Donald Trump a distribuit pe Truth Social o nouă imagine care îl arată pe „Nicolas Maduro la bordul USS Iwo Jima” – aceeași navă despre care spusese anterior pentru Fox News că îl aduce pe liderul venezuelean în SUA.

Donald Trump/Truth Social

Imaginea îl arată pe Maduro, purtând o mască la ochi și căști, îmbrăcat într-un trening gri.

Truth Social/ Donald J. Trump

