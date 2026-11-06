Economia a fost posibilă datorită extinderii masive a capacităților de producție a energiei solare și eoliene, potrivit unui raport publicat joi de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), transmite Reuters, citată de News.ro.

Capacitatea de producţie a energiei din surse regenerabile a crescut de peste două ori în ultimul deceniu, ajungând la 119 gigawaţi, în timp ce emisiile de gaze cu efect de seră s-au redus cu aproximativ 20%. Această evoluţie a diminuat dependenţa Spaniei de combustibilii fosili şi vulnerabilitatea economiei la fluctuaţiile preţurilor internaţionale ale gazelor.

Dezvoltarea energiei regenerabile a contribuit şi la reducerea preţurilor angro ale electricităţii. Cu toate acestea, AIE avertizează că facturile plătite de consumatori rămân ridicate din cauza taxelor, contribuţiilor şi tarifelor de reţea.

Agenţia recomandă guvernului de la Madrid să revizuiască sistemul fiscal aplicat energiei şi să reducă taxele pe electricitate, pentru a încuraja electrificarea industriei, transporturilor şi încălzirii locuinţelor.

Taxele mai mici pentru combustibilii fosili „frânează” electrificarea

În prezent, povara fiscală mai redusă asupra combustibililor fosili descurajează trecerea la soluţii electrice, chiar şi atunci când acestea sunt mai eficiente şi mai puţin poluante.

Raportul recomandă, de asemenea, reconsiderarea calendarului de închidere a centralelor nucleare. Spania intenţionează să renunţe la cele cinci centrale nucleare până în 2035, însă AIE consideră că autorităţile ar trebui să analizeze posibilitatea prelungirii funcţionării reactoarelor existente.

În acelaşi timp, agenţia subliniază necesitatea dezvoltării capacităţilor de stocare a energiei şi a investiţiilor suplimentare în parcuri eoliene, pentru a echilibra ponderea ridicată a producţiei solare.

AIE solicită şi consolidarea securităţii şi rezilienţei reţelei electrice spaniole, după pana majoră de curent care a afectat ţara în 2025. Potrivit raportului, modernizarea infrastructurii şi diversificarea surselor de producţie sunt esenţiale pentru menţinerea stabilităţii sistemului energetic pe măsură ce Spania îşi continuă tranziţia către energia regenerabilă.

România, la polul opus. Avem cele mai mari scumpiri la energie din UE

România ocupă primul loc în topul statelor din Uniunea Europeană care au înregistrat, în primele şase luni din acest an, cea mai mare creştere a preţurilor la energia electrică şi gazele livrate gospodăriilor populaţiei.

Țara are un avans de 51,6% la energie, respectiv 9,3% la gaze naturale. La nivelul UE, preţurile medii în primul semestru din 2026 sunt în scădere, raportat la primul semestru din 2025.

„Preţurile energiei electrice pentru gospodării au crescut semnificativ, în primele şase luni din acest an, în România (51,6% faţă de prima jumătate a anului 2025), Irlanda (19,8%) şi Finlanda (18,4%). În schimb, unele ţări au înregistrat scăderi accentuate, în special Danemarca (31,7%) şi Luxemburgul (24,1%)”, arată, vineri, Eurostat.

România, cele mai ridicate prețuri

Exprimate în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), preţurile cele mai ridicate au fost înregistrate în România (46,9 la 100 kWh), Polonia (41,1) şi Cehia (34,3). Cele mai mici preţuri au fost raportate în Malta (13,8), Ungaria (14,7) şi Luxemburg (15,5).

În prima jumătate a anului 2026, preţurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au scăzut cu 2,2%, ajungând la 0,28 euro, faţă de 0,29 euro pe kWh în a doua jumătate a anului 2025. Preţurile au rămas mult peste nivelurile de dinainte de criza energetică din 2022, arată Eurostat.

România, pe primul loc şi la gaze

În prima jumătate a anului 2026, preţurile medii la gaze pentru gospodăriile din UE au scăzut la 0,11 euro pe kilowatt-oră (kWh). Preţurile s-au redus cu 10,2 % faţă de semestrul al doilea al anului 2025 şi cu 3,5 % faţă de primul semestru al anului 2025.

Acesta este cel mai scăzut preţ mediu al gazelor în UE înregistrat după primul semestru al anului 2022, potrivit datelor Eurostat.

„Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Bulgaria (14,5%), Grecia (11,3 %) şi Spania (10%), în timp ce cele mai mari creşteri au avut loc în România (9,3%), Croaţia (8,9%) şi Slovacia (6,6%)”, anunţă Eurostat.