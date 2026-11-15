Recent, unul dintre liderii clanului și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul al cincilea, în timpul unor lucrări de construcții desfășurate la Viena. Acum, statul austriac, pe care acesta este acuzat că l-ar fi sfidat, le acordă văduvei și celor cinci copii ai săi aproximativ 4.500 de euro pe lună, relatează Kronen Zeitung.

Potrivit unor anchete judiciare anterioare, „modelul de afaceri” al familiei din Austria ar fi fost mereu același: înființarea unor firme, angajarea formală a membrilor familiei pentru a acumula luni de contribuții la sistemul de asigurări, încasarea în paralel a ajutoarelor sociale și, în același timp, neplata contribuțiilor la asigurările de sănătate și a altor taxe către stat.

Bărbat aflat în faliment, dar care locuia într-o vilă și își golea conturile bancare

Anul trecut, în cadrul uneia dintre numeroasele proceduri de insolvență, au avut loc scene tensionate. Când avocatul Manfred Arbacher-Stöger s-a prezentat la vila recent construită, pentru a evalua situația firmei în beneficiul creditorilor, deși aceasta fusese declarată oficial în faliment, administratorul societății și cumnatul său au devenit extrem de agresivi.

Motivul era, aparent, unul cât se poate de clar: bărbatul aflat în faliment și-ar fi golit contul bancar prin retrageri de numerar în valoare totală de aproape 250.000 de euro. La ultima verificare, soldul oficial al contului era de numai 243,50 euro.

A încercat să intre cu mașina în avocat

După primele amenințări, ruda apropiată a controversatului om de afaceri s-ar fi urcat la volan, ar fi accelerat și s-ar fi îndreptat direct spre administratorul judiciar.

Avocatul, aflat într-o situație care îi punea viața în pericol, a pus mâna pe pistolul pe care avea dreptul legal să îl poarte în baza permisului de portarmă. Abia atunci, șoferul s-a oprit chiar în fața sa.

Românul nu era la prima confruntare cu legea. El fusese deja condamnat la închisoare cu suspendare pentru că ar fi deturnat sau însușit ilegal câteva sute de mii de euro în cadrul unei proceduri de faliment.

Acum, bărbatul în vârstă de 45 de ani a murit.

Tragedia s-a produs la începutul lunii octombrie.

Bărbatul a căzut de la etajul al cincilea, în urma unui accident de muncă petrecut în Viena.

Datorii la asigurările de sănătate, dar statul le asigură venituri văduvei și copiilor

În urma sa au rămas soția și cei cinci copii. Deși o singură firmă aflată în faliment, care aparținea clanului românesc, înregistrează datorii restante de peste 40.000 de euro către casa de asigurări de sănătate, statul intervine acum pentru a sprijini familia.

Pensia de urmaș acordată văduvei, pensiile de orfan și indemnizațiile compensatorii se ridică la aproximativ 4.500 de euro pe lună, pentru întreaga familie, formată din șase persoane.