Criza corupției la Zelenski acasă. Asociatul președintelui cu toalete din aur, vizat într-un complot de 100 mil. USD

Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai gravă criză din mandatul său prezidențial, după ce o anchetă privind spălarea de bani a nominalizat membri ai cercului său restrâns.

Ancheta vizează inclusiv un apropiat acuzat că trăiește în lux, înconjurat „de aur”, a afirmat un fost oficial guvernamental.

Comentariile lor au venit în contextul în care președintele se confruntă cu o anchetă care, potrivit agențiilor, implică apropiați care ar fi implicați într-un complot de deturnare a aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei în timpul războiului cu Rusia, arată New York Post.

„Ucrainenii nu au nicio motivație să lupte acum din cauza încălcărilor enorme ale drepturilor omului și, de asemenea, din cauza corupției care a ieșit la iveală. Oamenii din țară văd deja această corupție și aceasta este doar o parte a mlaștinii corupției. Zelenski este parte a problemei”, a declarat un fost oficial pentru Fox News Digital, sub condiția anonimatului.

De la invazia Rusiei în 2022, sistemul financiar al Ucrainei a fost supus unei atenții sporite, iar acum unii ucraineni sunt acuzați că au primit mită din proiecte menite să protejeze centralele energetice în timpul războiului, ceea ce a stârnit indignarea publică și a subminat încrederea în guvern.

„Această spălare de bani pare să fi început în 2022 și au fost multe persoane care au încercat să o oprească”, a declarat fostul oficial.

„Unii spun că Zelenski era la curent cu aceste scheme și că le-a aprobat. Există, de asemenea, suspiciunea că banii ajungeau în conturi din străinătate care îi aduceau beneficii lui Zelenski și cercului său restrâns”, a afirmat responsabilul.

În decurs de 15 luni, o anchetă amplă denumită „Operațiunea Midas” de către Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a dezvăluit aceste scheme.

Într-o anchetă importantă a Energoatom care viza compania nucleară de stat din Ucraina și contractele sale energetice, a fost menționat numele omului de afaceri Timur Mindich. Mindich era coproprietar al companiei de divertisment Kvartal 95 împreună cu președintele și, potrivit The Kyiv Independent, Mindich era suspectat de a fi liderul acestei rețele.

Financial Times a dezvăluit, de asemenea, că anchetatorii au găsit saci cu bani și o toaletă placată cu aur într-una dintre băile apartamentului său.

„Li s-a făcut cunoștință cu mulți ani în urmă și conduceau afacerea 95 Kvartal, care include producția de filme și multe alte genuri de divertisment”, a afirmat fostul oficial.

„Timur avea un apartament cu toalete aurite în aceeași clădire cu Zelenski, iar în 2021 Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Timur”, a adăugat acesta.

O altă persoană anchetată, Oleksi Cernișov, este un fost viceprim-ministru.

„El era, de asemenea, foarte apropiat de familie și a ocupat funcții în guvernul Zelenski din 2019, fiind acuzat de abuz în serviciu”, a afirmat fostul oficial.

Cernișov a început să construiască trei sau patru case imense în cea mai luxoasă zonă din Kiev.

Până în prezent, în discursul său din 10 noiembrie, Zelenski a declarat că „toți cei care au pus la cale un plan corupt trebuie să primească un răspuns juridic clar. Trebuie să existe verdicte penale.” Președintele a subliniat importanța responsabilității în sectorul energetic și a afirmat că menținerea Energoatom fără corupție este o prioritate.

Zelenski, „talent de PR”

Zelenski a lăudat, de asemenea, eforturile Biroului Anticorupție, afirmând:

„Orice acțiuni eficiente împotriva corupției sunt foarte necesare. O pedeapsă inevitabilă este necesară.”

„Zelenski își folosește talentul extraordinar de PR și nu va demisiona în urma acestei anchete. Zelenski nu este genul de persoană care să fie rușinată, chiar dacă există o anchetă pentru corupție. Zelenski a obținut totul din acest război. Avea o putere verticală, o imagine de neclintit, toată atenția mass-media. Pentru unii, el depinde cu adevărat de asta și de bani”, a mai afirmat fostul oficial.

„Mulți ucraineni cred acum în Donald Trump, pentru că el este singura persoană care a schimbat cu adevărat narațiunea și a schimbat modul în care se desfășoară acest război. Dacă nu ar fi fost Donald Trump, astăzi nu am fi vorbit deloc despre pace, iar fiecare zi de război distruge Ucraina” , a mai spus oficialul.

Fox News Digital a contactat biroul lui Zelenski pentru a obține un comentariu, dar fără succes.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













