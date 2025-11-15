Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului

Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.

Așadar, UE solicită Ucrainei garanții privind sprijinul financiar viitor acordat țării, după ce o anchetă de amploare privind corupția a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari legată de sectorul energetic.

Agențiile ucrainene de combatere a corupției au dezvăluit săptămâna aceasta că unii dintre apropiații lui Volodimir Zelenski ar fi fost implicați în complot, ceea ce l-a determinat pe președintele ucrainean să impună sancțiuni împotriva fostului său partener de afaceri și să demită mai mulți miniștri de rang înalt, potrivit POLITICO.

Acest lucru a divizat partenerii europeni ai Kievului. Pentru mulți, dezvăluirile sunt un semn pozitiv al independenței continue a autorităților ucrainene de combatere a corupției. Unii, însă, doresc angajamente concrete din partea țării, care să demonstreze că aceasta este hotărâtă să prevină incidente similare în viitor.

„Corupția endemică” dezvăluită în cadrul anchetei este „revoltătoare”, a declarat un oficial al UE, care, la fel ca și alții implicați în acest caz, a primit dreptul la anonimat pentru a putea vorbi liber despre acest subiect sensibil, și „nu va ajuta” reputația țării în fața partenerilor internaționali.

„Aceasta va însemna că, Comisia Europeană va trebui cu siguranță să reevalueze modul în care cheltuiește” fondurile destinate sectorului energetic din Kiev, a susținut oficialul, adăugând că, în viitor, „Ucraina va trebui să acorde mai multă atenție și transparență modului în care cheltuiește banii”.

„Ne așteptăm ca Ucraina să continue măsurile anticorupție și reformele în propria țară”, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, după ce l-a sunat pe Zelenski

Președintele „trebuie să liniștească pe toată lumea”, a adăugat un oficial al guvernului UE, „cel mai probabil cu un plan privind modul de combatere a corupției”.

Număr de echilibristică

Scandalul survine într-un moment delicat pentru Ucraina. Țara se confruntă cu o criză bugetară de 41 de miliarde de euro anul viitor, în timp ce țările UE se află în prezent într-un impas în ceea ce privește deblocarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Kiev din activele rusești înghețate.

Zelenski a declarat, miercuri, că „trebuie să existe o integritate maximă în sectorul energetic în absolut toate procesele”, adăugând: „Susțin ... fiecare anchetă efectuată de forțele de ordine și de oficialii anticorupție”.

Scandalul de corupție care îl afectează pe Zelenski nu a determinat aliații să reducă sprijinul pentru Ucraina. UE a anunțat 6 miliarde de euro în ajutor suplimentar, Estonia a aprobat fonduri noi, iar Germania ia în calcul încă 3 miliarde pentru anul viitor. La reuniunile G7 și conferința de la Varșovia, oficialii occidentali au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, condamnând corupția din sectorul energetic, mai ales în contextul iernii și al atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Experții avertizează că oprirea finanțării ar avea consecințe grave. Între timp, Ucraina a obținut 500 de milioane de euro de la BERD pentru achiziția de gaze de urgență.

Deși sprijinul public pentru Ucraina rămâne ferm, în culise unii susținători europeni se tem că insistența pe scandalurile de corupție ar alimenta propaganda adversarilor Kievului și ar afecta aspirațiile sale europene. Viktor Orbán a folosit scandalul pentru a ataca Ucraina și instituțiile UE, descriind situația ca un „network mafiot”.

Curățenia

Diplomați europeni avertizează că țările ostile aderării Ucrainei, precum Ungaria, vor exploata la maximum astfel de scandaluri. În același timp, foști oficiali ucraineni cred că Bruxellesul va înăspri condițiile legate de reforme pentru anumite fonduri, dar că reținerea de a critica public Ucraina va continua.

Investigația de corupție se concentrează în principal pe compania nucleară de stat Energoatom, unde șapte oficiali sunt acuzați că au manipulat contracte pentru a obține comisioane ilegale. Zelenski promite o „curățare și resetare” a conducerii companiei. Deși partenerii occidentali au oferit peste 3 miliarde € în sprijin energetic din 2022, unii cer reforme mai profunde și mai multă transparență în sector. Organizații precum Energy Community și BERD susțin că procesele lor de achiziție și monitorizare limitează riscul de corupție, dar oficiali europeni subliniază că Ucraina trebuie să îmbunătățească guvernanța companiilor de stat și să consolideze consiliile de supraveghere. Scandalul este văzut și ca o oportunitate de „curățare și reconstrucție mai puternică” a sectorului energetic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













