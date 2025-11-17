Zelenski anunță un „acord istoric” cu Franța pentru apărarea țării. Ce întăriri sunt prevăzute

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un acord istoric cu Franța pentru consolidarea aviației ucrainene și a declarat că acesta va fi încheiat luni.

„A fost pregătit și un acord istoric cu Franța – va avea loc o consolidare semnificativă a aviației noastre de luptă, a apărării aeriene și a altor capacități de apărare”, a declarat Volodimir Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

Conform programului vizitei, aceasta va avea loc luni.

„Conținutul vizitei este bun. Acesta este ceea ce ajută cu adevărat Ucraina să se apere și să-și atingă obiectivele și sarcinile”, a adăugat președintele Ucrainei.

Potrivit lui Zelenski, vizita sa în Spania de marți va fi productivă și a fost pregătită de mult timp.

„O altă țară puternică care s-a alăturat partenerilor în inițiativele care ne ajută cu adevărat. Prioritățile noastre principale astăzi sunt apărarea aeriană, sistemele și rachetele pentru apărarea aeriană. Și după fiecare atac rus, asigurăm reconstituirea forțelor noastre. Nu este ușor, dar o facem”, a mai spus el.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a stabilit acorduri pentru finanțarea importurilor de gaze, care vor acoperi aproape 2 miliarde de euro necesare pentru a înlocui producția internă pierdută în urma atacurilor rusești.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













