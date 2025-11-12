Un apropiat al lui Volodimir Zelenski este acuzat de organizarea unui vast sistem de corupţie

Un apropiat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Timur Minditch, a fost acuzat marţi de anchetatorii ucraineni că ar fi orchestrat un vast sistem de corupţie în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informează AFP.

Aceste acuzaţii reprezintă un punct de cotitură în scandalul de corupţie care zguduie sectorul energetic al ţării şi o intensificare a luptei interne din cadrul puterii ucrainene.

Minditch este coproprietar al companiei de producţie audiovizuală Kvartal 95, fondată de Zelenski, care era un actor de succes înainte de a intra în politică.

„Domnul Minditch exercita controlul asupra acumulării, distribuţiei şi legalizării fondurilor de origine criminală în sectorul energetic ucrainean”, a declarat în faţa instanţei un procuror al Parchetului specializat în combaterea corupţiei (SAPO).

Suspectul a profitat de „relaţiile sale privilegiate cu preşedintele ucrainean” pentru infracţiunile sale, a adăugat acesta.

Actualul ministru al Justiţiei, Guerman Galuchtchenko, fost ministru al Energiei timp de patru ani, a fost acuzat de SAPO că ar fi primit „avantaje personale” de la Minditch în schimbul controlului asupra fluxurilor financiare din sectorul energetic.

Operaţiunea „Midas” şi reacţia autorităţilor

Luni, Agenţia Naţională Anticorupţie (NABU) a anunţat că a demontat un sistem de corupţie care implica spălarea a 100 de milioane de dolari. Cinci persoane au fost arestate şi şapte au fost puse sub acuzare.

„Munca depusă a permis obţinerea a mii de ore de înregistrări audio, care constituie dovezi ale activităţilor unei organizaţii criminale de nivel înalt care operează în sectoarele energiei şi apărării”, a explicat agenţia într-un comunicat.

Operaţiunea „Midas”, desfăşurată după 15 luni de anchetă în colaborare cu SAPO, a dus la „70 de percheziţii” care au scos la iveală un sistem ce extorca fonduri de la subcontractanţii întreprinderii publice din domeniul nuclear Energoatom.

Energoatom a confirmat că a făcut obiectul unei percheziţii şi a declarat că cooperează la anchetă, fără a comenta acuzaţiile de corupţie.

Potrivit mass-mediei ucrainene, domiciliile lui Galuchtchenko şi Minditch au fost, de asemenea, percheziţionate.

Oleksander Abakumov, şeful echipei de anchetă a NABU, a declarat la televiziunea de stat că Minditch părăsise ţara cu puţin timp înainte.

Ministerul ucrainean al Justiţiei a indicat că Galuchtchenko cooperează cu anchetatorii şi că se va abţine de la orice alt comentariu.

NABU şi SAPO sunt două organisme anticorupţie independente de putere.

Marţi, guvernul ucrainean a demis consiliul de supraveghere al Energoatom, considerat de anchetatori un element central al sistemului de corupţie.

Această decizie, combinată cu un audit de urgenţă efectuat de stat, a fost calificată de prim-ministrul Iulia Sviridenko drept „primele măsuri pentru relansarea Energoatom”.

După percheziţiile de luni, preşedintele Zelenski a declarat că toate acţiunile împotriva corupţiei sunt „absolut necesare”, încurajând responsabilii să coopereze cu organismele anticorupţie.

Marţi seara, el nu a comentat încă acuzaţiile aduse împotriva lui Timur Minditch.

Aceste acuzaţii de deturnare de fonduri în sectorul energetic, care suferă, de altfel, atacuri neîncetate din partea Rusiei, provocând întreruperi masive de energie electrică, stârnesc indignarea populaţiei.

Iar eradicarea corupţiei este una dintre principalele condiţii pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE).

În această vară, Zelenski a fost criticat dur de opinia publică şi de Bruxelles când a încercat să pună NABU şi SAPO sub controlul guvernului.

