Un apropiat al lui Volodimir Zelenski este acuzat de organizarea unui vast sistem de corupţie

Stiri externe
12-11-2025 | 07:01
Volodimir Zelenski
Getty

Un apropiat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Timur Minditch, a fost acuzat marţi de anchetatorii ucraineni că ar fi orchestrat un vast sistem de corupţie în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Aceste acuzaţii reprezintă un punct de cotitură în scandalul de corupţie care zguduie sectorul energetic al ţării şi o intensificare a luptei interne din cadrul puterii ucrainene.

Minditch este coproprietar al companiei de producţie audiovizuală Kvartal 95, fondată de Zelenski, care era un actor de succes înainte de a intra în politică.

„Domnul Minditch exercita controlul asupra acumulării, distribuţiei şi legalizării fondurilor de origine criminală în sectorul energetic ucrainean”, a declarat în faţa instanţei un procuror al Parchetului specializat în combaterea corupţiei (SAPO).

Suspectul a profitat de „relaţiile sale privilegiate cu preşedintele ucrainean” pentru infracţiunile sale, a adăugat acesta.

Citește și
Volodimir Zelenski
Scandal uriaș de corupție la Kiev. Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski vizați de o anchetă

Actualul ministru al Justiţiei, Guerman Galuchtchenko, fost ministru al Energiei timp de patru ani, a fost acuzat de SAPO că ar fi primit „avantaje personale” de la Minditch în schimbul controlului asupra fluxurilor financiare din sectorul energetic.

Operaţiunea „Midas” şi reacţia autorităţilor

Luni, Agenţia Naţională Anticorupţie (NABU) a anunţat că a demontat un sistem de corupţie care implica spălarea a 100 de milioane de dolari. Cinci persoane au fost arestate şi şapte au fost puse sub acuzare.

„Munca depusă a permis obţinerea a mii de ore de înregistrări audio, care constituie dovezi ale activităţilor unei organizaţii criminale de nivel înalt care operează în sectoarele energiei şi apărării”, a explicat agenţia într-un comunicat.

Operaţiunea „Midas”, desfăşurată după 15 luni de anchetă în colaborare cu SAPO, a dus la „70 de percheziţii” care au scos la iveală un sistem ce extorca fonduri de la subcontractanţii întreprinderii publice din domeniul nuclear Energoatom.

Energoatom a confirmat că a făcut obiectul unei percheziţii şi a declarat că cooperează la anchetă, fără a comenta acuzaţiile de corupţie.

Potrivit mass-mediei ucrainene, domiciliile lui Galuchtchenko şi Minditch au fost, de asemenea, percheziţionate.

Oleksander Abakumov, şeful echipei de anchetă a NABU, a declarat la televiziunea de stat că Minditch părăsise ţara cu puţin timp înainte.

Ministerul ucrainean al Justiţiei a indicat că Galuchtchenko cooperează cu anchetatorii şi că se va abţine de la orice alt comentariu.

NABU şi SAPO sunt două organisme anticorupţie independente de putere.

Marţi, guvernul ucrainean a demis consiliul de supraveghere al Energoatom, considerat de anchetatori un element central al sistemului de corupţie.

Această decizie, combinată cu un audit de urgenţă efectuat de stat, a fost calificată de prim-ministrul Iulia Sviridenko drept „primele măsuri pentru relansarea Energoatom”.

După percheziţiile de luni, preşedintele Zelenski a declarat că toate acţiunile împotriva corupţiei sunt „absolut necesare”, încurajând responsabilii să coopereze cu organismele anticorupţie.

Marţi seara, el nu a comentat încă acuzaţiile aduse împotriva lui Timur Minditch.

Aceste acuzaţii de deturnare de fonduri în sectorul energetic, care suferă, de altfel, atacuri neîncetate din partea Rusiei, provocând întreruperi masive de energie electrică, stârnesc indignarea populaţiei.

Iar eradicarea corupţiei este una dintre principalele condiţii pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE).

În această vară, Zelenski a fost criticat dur de opinia publică şi de Bruxelles când a încercat să pună NABU şi SAPO sub controlul guvernului.

Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, coruptie, Volodomir Zelenski, acuzatii, apropiat,

Dată publicare: 12-11-2025 07:01

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Volodimir Zelenski despre schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări
Stiri externe
Volodimir Zelenski despre schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări

Volodimir Zelenski a cerut sancţionarea tuturor celor implicaţi în schema de corupţie din sectorul energetic, dezvăluită de NABU, relatează Ukrinform.

Scandal uriaș de corupție la Kiev. Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski vizați de o anchetă
Stiri externe
Scandal uriaș de corupție la Kiev. Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski vizați de o anchetă

Biroul anticorupţie din Ucraina, NABU, a anunţat că desfăşoară o anchetă în sectorul energetic şi de apărare al ţării, ambele grav afectate de loviturile ruseşti, suspectând existenţa unor comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită.

Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că nu se „teme” de Donald Trump, spre deosebire de alţi lideri occidentali, şi a respins zvonurile despre o întâlnire tensionată.

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră
Stiri actuale
51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Crima din Teleorman, care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28