Apelul lansat de Zelenski către aliații săi europeni după ultimele atacuri rusești din asupra Kievului. Ce le-a cerut

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit, sâmbătă, apelul său către partenerii Ucrainei pentru a obţine mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev.

„Ucraina are nevoie de sprijin pentru a salva vieţi: mai multe sisteme de apărare aeriană, capacităţi de protecţie consolidate şi o mai mare determinare din partea partenerilor noştri”, a declarat liderul ucrainean pe reţelele de socializare.

Acest apel vine în contextul în care autorităţile au revizuit bilanţul atacurilor ruseşti care au lovit clădiri rezidenţiale vineri la Kiev, după decesul unei femei în vârstă care fusese internată în spital.

Volodimir Zelenski a anunţat că una dintre victime era Nataliia Khodemnciuk, soţia unui tehnician de la centrala nucleară de la Cernobîl care a murit în urma catastrofei din 1986.

„Aproape 40 de ani mai târziu, Nataliia a fost ucisă într-o nouă tragedie, provocată din nou de Kremlin”, a subliniat el. Printre celelalte victime s-au numărat un cuplu de septuagenari şi o persoană de 62 de ani.

Armata ucraineană a anunţat, de asemenea, sâmbătă că a atacat o rafinărie rusă din regiunea Riazan, lângă Moscova, „în cadrul eforturilor de a reduce capacitatea inamicului de a lansa rachete şi bombe”, potrivit News.ro.

