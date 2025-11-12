Zelenski a cerut demisia miniștrilor Justiției și Energiei din Ucraina. Ambii au demisionat după scandalul de corupție

Stiri externe
12-11-2025 | 17:58
Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele Ucrainei a cerut miercuri demisia miniştrilor justiţiei şi energiei, în urma unui mare scandal de corupţie legat de sectorul energetic, ambii miniştrii demisionând la scurt timp după solicitarea preşedintelui, transmite AFP.

autor
Sabrina Saghin

„Ministrul justiţiei şi ministrul energiei nu pot rămâne în posturile lor", a indicat Zelenski într-un mesaj pe reţelele de socializare, adăugând că i-a cerut şefei guvernului, Iulia Sviridenko, să se asigure „că aceşti miniştri îşi prezintă demisiile".

Între timp, ministrul energiei, Svitlana Hrinciuk, a anunţat că şi-a înaintat demisia. Dar ea a adăugat că nu se consideră vinovată şi că nu a comis nicio ilegalitate.

După mesajul lui Zelenski, premierul Iulia Sviridenko a declarat că a transmis parlamentului cererea de demitere a celor doi miniştri. Ea a anunţat apoi că ministrul justiţiei, Gherman Galuşcenko, şi-a înaintat la rândul său demisia.

Cei doi „miniştri şi-au prezentat demisia, conform legii", iar înlocuirea lor urmează să fie validată pe parlament, a scris şefa guvernului pe Telegram.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina

Scandalul implică apropiați ai lui Zelenski

În acest scandal major de corupţie este implicat un apropiat al lui Zelenski, Timur Mindici, în timp ce acuzaţiile de folosire a sistemului judiciar pentru intimidarea opozanţilor aruncă o umbră nefastă asupra preşedintelui ucrainean, la aproape patru ani de la începutul războiului cu Rusia.

Ministrul justiţiei, Gherman Galuşcenko, a fost suspendat miercuri mai devreme din funcţie pentru presupusa sa implicare într-o afacere privind deturnarea a 100 de milioane de dolari din sectorul energetic, operaţiune orchestrată, potrivit anchetatorilor, de respectivul apropiat al lui Zelenski.

Acest caz apare într-un moment în care preşedintele începe să-şi atragă reproşuri pentru măsurile sale menite să reducă la tăcere vocile critice. Astfel este de exemplu considerată arestarea în octombrie a lui Volodimir Kudriţki, care a condus până în 2024 compania naţională de electricitate Ukrenergo.

Kudriţki şi susţinătorii săi, printre care se numără şi activişti anticorupţie, resping acuzaţiile de deturnare de fonduri formulate împotriva sa şi pe care le consideră a fi represalii în urma criticilor sale faţă de strategia guvernamentală de apărare a reţelei energetice, atacată intens în bombardamentele ruseşti.

Volodimir Kudriţki, în prezent eliberat pe cauţiune şi care afirmă că dosarul penal deschis pe numele său este unul „pur politic", a primit sprijin din partea unor personalităţi influente, inclusiv ombudsmanul pentru mediul de afaceri al Ucrainei, Roman Wasciuk.

Întrebat de AFP despre acest caz vinerea trecută, preşedintele Zelenski a răspuns că este o chestiune care priveşte "sistemul judiciar". El a adăugat că obligaţia lui Kudriţki era să protejeze sistemul energetic în faţa atacurilor ruseşti, sugerând că nu a reuşit să facă acest lucru.

Cazul lui Kudritski nu este unul izolat. De pildă, predecesorul şi rivalul lui Zelenski, Petro Poroşenko, a fost pus sub acuzare la începutul acestui an pentru corupţie, o măsură pe care fostul preşedinte o consideră de asemenea motivată politic.

Critici privind centralizarea puterii

Criticile la adresa preşedintelui Zelenski se concentrează pe centralizarea crescândă a puterii, chiar dacă aceasta este o necesitate pe timp de război. El a încercat în vara care a trecut să-şi subordoneze practic cele două principale organisme anticorupţie, Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) şi Procuratura Specializată Anticorupţie (SAP), prin plasarea lor sub tutela procurorului general.

În cele din urmă, Zelenski a dat înapoi după ce această acţiune a provocat reacţii negative din partea Uniunii Europene, un susţinător esenţial al Ucrainei în războiul cu Rusia, şi primele manifestaţii de amploare de când a început acest război în anul 2022.

Unii membri ai NABU au fost arestaţi ori le-au fost percheziţionate locuinţele. „Unele persoane se tem. Dar, în ce priveşte personalul NABU, majoritatea sunt foarte motivaţi", a declarat pentru AFP directorul acestei instituţii anticorupţie, Semen Krivonos.

În toată perioada scursă de la dezintegrarea Uniunii Sovietice, în anul 1991, Ucraina a fost marcată de scandaluri de corupţie cu repetiţie, iar respectarea statului de drept este acum o îngrijorare care trebuie abordată, mai ales în contextul demersurilor de aderare la UE.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, Zelenski, ministrul energiei, ministrul justitiei, demisii,

Dată publicare: 12-11-2025 17:58

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Rusia vrea să reia negocierile de pace cu Ucraina, dar impune anumite condiții teritoriale. Care sunt acestea
Stiri externe
Rusia vrea să reia negocierile de pace cu Ucraina, dar impune anumite condiții teritoriale. Care sunt acestea

Rusia este gata să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un oficial al Ministerului de Externe, într-un interviu pentru agenţia rusă de ştiri TASS.

Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, la reuniunea şefilor de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului României.

Bucureștiul a ironizat acuzațiile fostului KGB privind deturnarea avionului Mig-31: „Știri rusești inventate cu spioni”
Stiri actuale
Bucureștiul a ironizat acuzațiile fostului KGB privind deturnarea avionului Mig-31: „Știri rusești inventate cu spioni”

România este pomenită într-un complot prezentat de Serviciile secrete rusești. Fără să aducă probe, FSB, ex-KGB, susține că Ucraina ar fi încercat să corupă un pilot rus cu 3 mil. de dolari, în schimbul deturnării unui Mig-31 înarmat cu rachete Kinjal.

Recomandări
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției
Stiri Politice
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28