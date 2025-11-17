Zelenski este așteptat de Macron. Discuții cruciale pentru viitorul Ucrainei și garanțiile de securitate

Volodimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron, vizită menită să „reafirme angajamentul Franţei faţă de Ucraina” şi să „menţină dinamica eforturilor depuse în ceea ce priveşte garanţiile de securitate” ale Kievului, potrivit Palatului Elysée.

Este a noua vizită a preşedintelui ucrainean în Franţa de la începutul războiului dintre Rusia şi Ucraina, declanşat de Moscova în februarie 2022.

După ce liderul ucrainean şi-a reînnoit sâmbătă apelul către partenerii săi pentru a obţine mai multe sisteme de apărare antiaeriană, cei doi preşedinţi vor vizita cartierul general al „forţei multinaţionale Ucraina” pe care Franţa şi Regatul Unit încearcă să o creeze în vederea unui eventual armistiţiu cu Rusia.

Vizita lui Zelenski are loc într-un context în care negocierile de pace dintre Kiev şi Moscova sunt în impas.

Armata rusă continuă să bombardeze fără încetare localităţile din Ucraina, în special infrastructura energetică. Pe frontul intern, Volodimir Zelenski se confruntă, de asemenea, în ultimele zile cu un important scandal de corupţie în sectorul energetic, care a dus deja la demisia a doi dintre miniştrii săi.

Lupta împotriva dronelor

Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski îşi vor începe ziua cu o vizită la baza aeriană militară Villacoublay, situată la sud-vest de capitală, pentru a discuta despre mijloacele „de a merge şi mai departe pentru a permite Ucrainei să se apere”, a explicat preşedinţia franceză.

Este vorba de „a pune excelenţa franceză în domeniul industriei armamentului în serviciul apărării Ucrainei” şi de „a permite achiziţionarea sistemelor necesare pentru a răspunde agresiunii ruse”, a adăugat preşedinţia, referindu-se în special la „apărarea spaţiului aerian ucrainean”.

Lupta împotriva dronelor va fi, de asemenea, una dintre priorităţile abordate. Sunt posibile anunţuri privind noi ajutoare sau cooperări în domeniul armamentului.

„Prelungirea războiului şi absenţa unui armistiţiu subliniază responsabilitatea noastră de a face tot posibilul pentru a permite Ucrainei să se apere şi, astfel, să dea un nou impuls”, a insistat un consilier al lui Emmanuel Macron.

Construită de luni de zile de către „coaliţia de voinţă” – un grup de sprijin pentru Ucraina creat în martie 2025 la iniţiativa Republicii Cehe, apoi a alianţei franco-britanice, care reuneşte 31 de ţări – garanţiile de securitate avute în vedere pentru Ucraina includ sprijinul pentru armata de la Kiev şi componente terestre, maritime şi aeriene.

Însă punerea lor în aplicare rămâne condiţionată de o încetare foarte ipotetică a luptelor. Negocierile de pace între Kiev şi Moscova sunt în impas, summitul menţionat la Budapesta între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin neavând loc.

Deplasare la Madrid, marţi

Duminică, Ucraina şi Grecia au semnat la Atena un acord pentru livrarea de gaz natural lichefiat (GNL) american Kievului în perioada decembrie 2025 - martie 2026.

Semnarea acordului, care a avut loc în prezenţa celor doi lideri şi a noii ambasadoare americane în Grecia, Kimberly Guilfoyle, va permite „sprijinirea Ucrainei în mijlocul unei ierni dificile”.

După Paris, preşedintele ucrainean se va deplasa marţi la Madrid, unde se va întâlni în special cu reprezentanţii celor două camere ale Parlamentului spaniol, la o zi după vizita la Paris, a aflat AFP din surse oficiale.

Detaliile acestei vizite încă nu au fost comunicate. Călătoria sa în Spania va fi a doua de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă a ţării sale în februarie 2022, după o primă vizită în mai 2024.

