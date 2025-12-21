Coreea de Sud vrea submarine nucleare cu sprijinul lui Donald Trump. Planul stârnește tensiuni în regiune

Coreea de Sud intenţionează să intre în clubul restrâns al statelor care operează submarine cu propulsie nucleară, după ce a primit sprijinul explicit al preşedintelui american Donald Trump, relatează CNN.

Autorităţile sud-coreene consideră că submarinele nucleare ar permite o supraveghere mult mai eficientă a activităţilor navale ale Coreei de Nord şi Chinei, datorită autonomiei ridicate, vitezei superioare şi capacităţii de a rămâne scufundate perioade îndelungate. În acelaşi timp, o astfel de capabilitate ar reduce presiunea asupra flotei americane de submarine, care este deja suprasolicitată în Pacific.

Planul reprezintă o ambiţie veche a Seulului, dar care până acum a fost blocată de restricţiile impuse prin acordurile nucleare cu Statele Unite, care interzic Coreei de Sud reprocesarea combustibilului nuclear. Situaţia s-a schimbat după ce preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a ridicat public problema în discuţiile cu Trump, iar liderul american a anunţat ulterior că a aprobat dezvoltarea submarinelor nucleare sud-coreene.

Guvernul de la Seul susţine că deţine deja capacităţile industriale necesare pentru construcţia acestor nave, bazându-se pe experienţa acumulată în producţia submarinelor diesel-electrice din clasa Jangbogo-III. Totuşi, experţii avertizează că transformarea sau construirea unor submarine cu propulsie nucleară ar putea dura peste un deceniu şi ar necesita investiţii semnificative, precum şi transfer de tehnologie sensibilă din partea SUA.

Controverse privind locul construcţiei

Un punct sensibil rămâne locul construcţiei. În timp ce Trump a sugerat şantierul naval din Philadelphia, recent achiziţionat de conglomeratul sud-coreean Hanwha, oficialii de la Seul insistă că obiectivul lor este producţia internă, pentru a obţine beneficii tehnologice şi industriale directe. Construirea în Statele Unite ar limita accesul la know-how-ul nuclear, avertizează analişti sud-coreeni.

Iniţiativa riscă, însă, să amplifice tensiunile regionale. Coreea de Nord a acuzat deja Seulul de intenţii de ”nuclearizare strategică”, iar China a cerut prudenţă, avertizând că proiectul ar putea alimenta o cursă a înarmării în regiune. Analiştii sud-coreeni subliniază şi riscul unor represalii economice din partea Beijingului, în contextul relaţiilor comerciale strânse dintre cele două ţări.

În pofida controverselor, autorităţile sud-coreene consideră că submarinele nucleare ar reprezenta un salt strategic major, consolidând rolul Coreei de Sud ca furnizor de securitate în alianţa cu SUA şi ca actor-cheie în arhitectura de apărare din Indo-Pacific.

