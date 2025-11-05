Un submarin cu 1,7 tone de cocaină, descoperit de autoritățile din Portugalia. Patru persoane au fost reținute

05-11-2025 | 07:19
submarin cocaina

Autoritățile portugheze au interceptat în Oceanul Atlantic un submarin care transporta 1,7 tone de cocaină.

Stirileprotv

Se afla la aproximativ o mie de mile marine de coasta Lisabonei. Patru membri ai echipajului, cetățeni din Ecuador, Venezuela și Columbia au fost reținuți.

Șeful Unității de combatere a traficului de droguri din Portugalia a explicat că naționalitățile diferite ale suspecților arată că organizația criminală nu era concentrată într-o singură țară.

Mai mult, oficialul a explicat că, din cauza căldurii, a gazelor emise de navă și a valurilor mari, cu siguranță fiecare zi petrecută pe submersibil a fost un chin.

Emmanuelle Béart, invitată de onoare la „Les Films de Cannes à Bucarest”: „Visez să lucrez cu Cristian Mungiu”

