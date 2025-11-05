Un submarin cu 1,7 tone de cocaină, descoperit de autoritățile din Portugalia. Patru persoane au fost reținute

Autoritățile portugheze au interceptat în Oceanul Atlantic un submarin care transporta 1,7 tone de cocaină.

Se afla la aproximativ o mie de mile marine de coasta Lisabonei. Patru membri ai echipajului, cetățeni din Ecuador, Venezuela și Columbia au fost reținuți.

Șeful Unității de combatere a traficului de droguri din Portugalia a explicat că naționalitățile diferite ale suspecților arată că organizația criminală nu era concentrată într-o singură țară.

Mai mult, oficialul a explicat că, din cauza căldurii, a gazelor emise de navă și a valurilor mari, cu siguranță fiecare zi petrecută pe submersibil a fost un chin.

