Șeful NATO ironizează Rusia în legătură cu un submarin „stricat”: „O vânătoare a celui mai apropiat mecanic”

13-10-2025 | 22:05
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat luni Rusia în legătură cu starea unuia dintre submarinele sale, în timp ce autorităţile ruse au negat faptul că au fost nevoite să aducă submarinul la suprafaţă din cauza unor probleme tehnice.

Flota Rusă de la Marea Neagră a anunţat că submarinul cu motor diesel Novorossisk a ieşit la suprafaţă în largul Franţei pentru a respecta regulile de navigaţie din Canalul Mânecii şi a respins informaţiile conform cărora submarinul ar fi înregistrat o gravă problemă tehnică, informează Reuters.

Însă autorităţile daneze au afirmat la sfârşitul săptămânii trecute că submarinul era remorcat în Marea Nordului. Iar Rutte, într-un discurs susţinut în Slovenia, a spus că nava era "stricată".

"Acum, practic, nu mai există nicio prezenţă navală în Marea Mediterană. Există doar un singur submarin rus avariat, care se întoarce cu greu acasă după o misiune de patrulare", a spus Mark Rutte.

"Ce schimbare faţă de romanul lui Tom Clancy din 1984, 'Vânătoarea lui Octombrie Roşu'. Astăzi, pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic".

VchK-OGPU, un canal obscur de Telegram care publică presupuse scurgeri de informaţii ruse legate de securitate, a anunţat pe 27 septembrie că în cala submarinului Novorossiisk se scurgea combustibil, existând riscul unei explozii.

Comandamentul Maritim al NATO a publicat pe 9 octombrie fotografii cu ceea ce ar fi fost o navă franceză observând submarinul rus operând la suprafaţă în largul coastei britanice.

"NATO este pregătită să apere Alianţa noastră, manifestând o vigilenţă constantă şi monitorizând situaţia pe mare în întreaga zonă a Atlanticului", se arată în comunicatul publicat în X, fără a se menţiona numele submarinului.

Sâmbătă, Ministerul Apărării al Olandei a anunţat că marina olandeză a escortat submarinul Novorossisk şi o navă de tractare însoţitoare, "Iakov Grebelski", în Marea Nordului.

Flota Rusă de la Marea Neagră a precizat luni că submarinul efectua "un tranzit interflotă planificat" după îndeplinirea misiunilor în Marea Mediterană.

Agenţia de stat TASS a informat că nava, care intrase în serviciu în 2014, era parte a unui grup de submarine ce transportau rachete de croazieră Kalibr.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 13-10-2025 22:05

