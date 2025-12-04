Bloomberg: India va închiria un submarin nuclear rusesc pentru 2 miliarde de dolari

India va închiria un submarin nuclear de atac de la Rusia, relatează Bloomberg, citând surse.

Marina indiană va închiria submarinul pe o perioadă de 10 ani. Acordul valorează 2 miliarde de dolari, scrie Bloomberg.

Sursele publicației au reamintit că închirierea unui submarin rusesc către Marina Indiană a fost discutată timp de mai mulți ani, dar părțile nu au reușit să ajungă la un acord asupra unui preț.

Acum, au relatat acestea, acordul a fost finalizat; marinarii indieni au vizitat deja un șantier naval rusesc în noiembrie.

Se așteaptă ca India să primească submarinul în termen de doi ani, dar este posibil ca data livrării să fie amânată din cauza complexității proiectului.

Conform termenilor contractului de închiriere, submarinul rusesc nu poate fi folosit în operațiuni militare, relatează Bloomberg, și poate fi folosit doar în exerciții.

India intenționează să folosească submarinul rusesc pentru a-și antrena marinarii în timp ce își construiește propriile două submarine nucleare, au declarat surse.

Contractul de închiriere a submarinului rusesc a fost anunțat înainte de vizita președintelui rus Vladimir Putin în India - prima sa vizită de la invazia rusă la scară largă a Ucrainei.

Ultima dată când India a închiriat un submarin rusesc a fost în 2012, când Marina Indiană a primit submarinul din clasa Nerpa.

