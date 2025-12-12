Marea Britanie își întărește apărarea: submarin rusesc, vânat în Canalul Mânecii de forțele navale
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunţat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acţionează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei ameninţări, notează AFP.
O navă de aprovizionare a marinei britanice, echipată cu un elicopter la bord, a fost desfăşurată pentru a urmări submarinul Krasnodar, extrem de silenţios din clasa Kilo, şi remorcherul Altay.
Aceste nave ruseşti au sosit prin Marea Nordului şi au trecut prin Strâmtoarea Dover pentru a intra în Canalul Mânecii.
Marina Regală, care nu a precizat când a avut loc urmărirea, a indicat într-un comunicat că este pregătită să "lanseze operaţiuni antisubmarin" dacă Krasnodar se va scufunda.
Cu toate acestea, Krasnodar a rămas la suprafaţă pe tot parcursul operaţiunii, în ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Odată ce a ajuns în apropierea insulei Ouessant, în largul coastelor de nord-vest ale Franţei, britanicii au predat operaţiunea unui aliat NATO.
Armata britanică efectuase deja o operaţiune de urmărire similară în iulie, după ce a reperat submarinul rusesc Novorosiisk în apele sale teritoriale.
Secretarul britanic al apărării, John Healey, a anunţat luni lansarea unui program de milioane de lire sterline pentru a îmbunătăţi capacităţile Marinei Regale în faţa "ameninţărilor subacvatice" ale Moscovei.
Potrivit Londrei, activitatea submarinelor ruseşti în apele britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani.
Regatul Unit şi Norvegia au semnat un acord de cooperare la începutul lunii decembrie pentru a opera în comun o flotă de fregate cu scopul de a "vâna" aceste submarine în Atlanticul de Nord.
Joi, preşedinta Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, le-a scris o scrisoare parlamentarilor britanici, avertizându-i că tentativele de phishing ale actorilor ruşi pe WhatsApp şi alte aplicaţii de mesagerie sunt în creştere.
Aceste atacuri vizează să inducă în eroare deputaţii pentru a partaja informaţii sensibile sau compromiţătoare.
National Cyber Security Centre din Regatul Unit a afirmat joi că "lucrează cu parteneri din guvern şi Parlament ca răspuns la vizarea recentă a aplicaţiilor de mesagerie comerciale, în special Signal şi WhatsApp".
Sursa: Agerpres
Dată publicare:
12-12-2025 07:24