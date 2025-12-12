Marea Britanie își întărește apărarea: submarin rusesc, vânat în Canalul Mânecii de forțele navale

Stiri externe
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunţat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acţionează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei ameninţări, notează AFP.

autor
Vlad Dobrea


O navă de aprovizionare a marinei britanice, echipată cu un elicopter la bord, a fost desfăşurată pentru a urmări submarinul Krasnodar, extrem de silenţios din clasa Kilo, şi remorcherul Altay.

Aceste nave ruseşti au sosit prin Marea Nordului şi au trecut prin Strâmtoarea Dover pentru a intra în Canalul Mânecii.

Marina Regală, care nu a precizat când a avut loc urmărirea, a indicat într-un comunicat că este pregătită să "lanseze operaţiuni antisubmarin" dacă Krasnodar se va scufunda.

Cu toate acestea, Krasnodar a rămas la suprafaţă pe tot parcursul operaţiunii, în ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Donald Trump
Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”

Odată ce a ajuns în apropierea insulei Ouessant, în largul coastelor de nord-vest ale Franţei, britanicii au predat operaţiunea unui aliat NATO.

Armata britanică efectuase deja o operaţiune de urmărire similară în iulie, după ce a reperat submarinul rusesc Novorosiisk în apele sale teritoriale.

Secretarul britanic al apărării, John Healey, a anunţat luni lansarea unui program de milioane de lire sterline pentru a îmbunătăţi capacităţile Marinei Regale în faţa "ameninţărilor subacvatice" ale Moscovei.

Potrivit Londrei, activitatea submarinelor ruseşti în apele britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani.

Regatul Unit şi Norvegia au semnat un acord de cooperare la începutul lunii decembrie pentru a opera în comun o flotă de fregate cu scopul de a "vâna" aceste submarine în Atlanticul de Nord.

Joi, preşedinta Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, le-a scris o scrisoare parlamentarilor britanici, avertizându-i că tentativele de phishing ale actorilor ruşi pe WhatsApp şi alte aplicaţii de mesagerie sunt în creştere.

Aceste atacuri vizează să inducă în eroare deputaţii pentru a partaja informaţii sensibile sau compromiţătoare.

National Cyber Security Centre din Regatul Unit a afirmat joi că "lucrează cu parteneri din guvern şi Parlament ca răspuns la vizarea recentă a aplicaţiilor de mesagerie comerciale, în special Signal şi WhatsApp". 

Sursa: Agerpres

