Coreea de Nord acuză Japonia că depășește „linia roșie”: Ambiţiile sale nucleare trebuie împiedicate cu orice preţ

Coreea de Nord a avertizat, duminică dimineaţa, că ambiţiile nucleare ale Japoniei „trebuie împiedicate cu orice preţ”, potrivit agenţiei oficiale KCNA, după ce un oficial japonez a sugerat că ţara ar trebui să deţină arme nucleare.

Agenţia japoneză Kyodo a publicat la începutul săptămânii aceste declaraţii, care contrazic doctrina oficială a renunţării la energia nucleară a arhipelagului.

„Cred că ar trebui să deţinem arme nucleare”, a declarat un responsabildin cabinetul prim-ministrului naţionalist japonez, potrivit agenţiei Kyodo. „În final, nu putem conta decât pe noi înşine”, a adăugat acesta, citat sub protecţia anonimatului.

Potrivit mass-media, acest responsabil este implicat în definirea politicii de securitate a Japoniei, aliat cheie al Washingtonului.

Aceste declaraţii arată că Tokyo „îşi dezvăluie deschis ambiţia de a deţine arme nucleare, depăşind linia roşie”, a declarat directorul Institutului de Studii Japoneze al Ministerului Afacerilor Externe din Phenian într-un comunicat difuzat duminică de agenţia de stat KCNA. „Încercarea Japoniei de a se dota cu arme nucleare trebuie împiedicată cu orice preţ, deoarece va duce la o mare catastrofă pentru umanitate”, a continuat el.

Acuzaţii privind o ambiţie de lungă durată

„Nu este vorba de un lapsus sau de o afirmaţie imprudentă, ci reflectă în mod clar ambiţia de lungă durată a Japoniei de a se dota cu arme nucleare”, a adăugat oficialul nord-coreean, al cărui nume nu a fost dezvăluit. Oficialul a adăugat că, dacă Japonia s-ar dota cu arme nucleare, „ţările asiatice ar suferi o catastrofă nucleară îngrozitoare, iar umanitatea s-ar confrunta cu o mare catastrofă”.

Comunicatul nu menţionează programul nuclear propriu al Phenianului, care a efectuat mai multe teste cu bombe atomice, încălcând rezoluţiile ONU.

Coreea de Nord deţine zeci de ogive nucleare, potrivit experţilor, în ciuda impunerii sancţiunilor internaţionale, şi afirmă că acest arsenal este o măsură de descurajare necesară în faţa a ceea ce consideră a fi ameninţarea militară din partea Statelor Unite şi a aliaţilor săi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













