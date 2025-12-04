Kievul acuză Moscova de trimiterea unor copii ucraineni în tabere de "reeducare" în Coreea de Nord

Ucraina a acuzat joi Rusia că trimite copii ucraineni, "răpiţi" de Moscova în teritoriile ocupate de armata rusă, în tabere de "reeducare" în Coreea de Nord, relatează AFP.

Ombudsmanul ucrainean Dmitro Lubineţ menţionează într-un comunicat joi noi "informaţii" despre existenţa unor tabere în Coreea de Nord, unde copii ucraineni ar fi supuşi - potrivit lui - unei "rusificări" şi "militarizări" forţate.

"Fiecare copil trebuie găsit, protejat şi adus acasă. Copiii ucraineni nu pot fi arme în mâinile agresorului", a declarat Lubineţ în comunicat.

Declaraţii în Senatul SUA despre reţeaua taberelor

Înaintea sa, în timpul unei audieri în Senatul SUA, Katerina Racevska, responsabila unei organizaţii neguvernamentale ucrainene, "Centrul regional pentru drepturile omului", a declarat miercuri că organizaţia sa a identificat 165 de "tabere de reeducare" pentru copiii ucraineni răpiţi de Moscova.

Acestea s-ar afla, potrivit ei, în teritoriile ucrainene ocupate de armata rusă, în Rusia, în Belarus şi în Coreea de Nord.

În discursul său, Racevska a evocat cazul documentat de organizaţia sa a doi copii ucraineni- unul din Crimeea anexată, celălalt din partea controlată de ruşi în Donţek - care au fost trimişi în tabăra Songdowon, din Coreea de Nord, la 9.000 km distanţă de Ucraina.

"Copiii erau învăţaţi să-i "distrugă pe militariştii japonezi" şi s-au întâlnit cu foşti combatanţi (nord-coreeni) care au atacat în 1968 nava Pueblo a US Navy", a afirmat ea, referindu-se la un atac care a provocat la vremea respectivă o criză între Washington şi Phenian.

Ucraina acuză Rusia de răpirea a cel puţin 20.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei la scară mare în Ucraina, în februarie 2022, dintre care spune că au putut fi recuperaţi doar 1.850.

Mandatul CPI pe numele lui Putin

În 2023, Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru "deportarea ilegală" de copii din zonele ocupate în Ucraina în Rusia.

Moscova neagă acuzaţiile, susţinând că i-a salvat pe aceşti copii de război şi că ar fi pus în aplicare proceduri pentru reunirea acestora cu familiile lor.

Adunarea Generală a ONU a făcut apel miercuri la returnarea imediată şi necondiţionată a copiilor ucraineni "transferaţi cu forţa" în Rusia, o problemă sensibilă în cadrul negocierilor foarte dificile care au loc în prezent asupra unui eventual acord între Kiev şi Moscova pentru găsirea unei soluţii la conflict, cel mai sângeros din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

