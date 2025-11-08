Coreea de Nord amenință cu o atitudine „mai ofensivă” față de SUA și Coreea de Sud, după un nou test cu rachetă

Stiri externe
08-11-2025 | 10:27
coreea de nord
Shutterstock

Coreea de Nord a afirmat sâmbătă că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după un test cu rachetă balistică, denunţat atât de SUA, cât şi de Coreea de Sud, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

"Vom acţiona într-un mod mai ofensiv împotriva ameninţărilor inamice", a declarat ministrul apărării nord-coreean, No Kwang Chol, citat de agenţia oficială de presă KCNA.

Responsabilul nord-coreean a acuzat Washingtonul de a se arăta "sfidător în manevrele militare vizând să ameninţe securitatea" ţării sale, afirmând că SUA fac să "crească intenţionat tensiunea politică şi militară în regiune".

El a criticat de asemenea sosirea portavionului cu propulsie nucleară USS George Washington în portul sud-coreean Busan. Seulul a invocat motive logistice şi necesitatea unei pauze pentru marinari.

Declaraţiile ministrului nord-coreean, făcute sâmbătă, precum şi testul cu rachetă balistică din ajun intervin cu puţin peste o săptămână după vizita preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, în cadrul turneului său în Asia.

Citește și
Pete Hegseth
Phenianul a lansat rachete înaintea vizitei şefului Pentagonului. Seulul promite investiţii record în apărare

Preşedintele american invocase posibilitatea unei întrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, cu care s-a întâlnit de trei ori în cursul primului său mandat.

Acest posibil summit nu a mai avut loc, Trump declarându-se „prea ocupat", în timp ce Phenianul nu reacţionase la propunerea acestuia.

Donald Trump a făcut un gest considerabil faţă de aliatul său sud-coreean

În timpul vizitei sale, Donald Trump a făcut un gest considerabil faţă de aliatul său sud-coreean, autorizându-l să construiască un submarin cu propulsie nucleară, ceea ce ar face din această ţară una dintre rarele care deţin aşa ceva.

Câteva zile mai târziu, ministrul american al apărării, Pete Hegseth, s-a deplasat la frontiera intercoreeană împreună cu omologul său sud-coreean, reafirmând astfel legăturile bilaterale.

Analiştii se aşteaptă ca permisiunea pentru construirea submarinului cu propulsie nucleară să provoace o reacţie agresivă din partea Phenianului.

Parlamentari sud-coreeni, informaţi de serviciile secrete, au avertizat în această săptămână că Coreea de Nord pare pregătită să efectueze rapid cel de-al şaptelea test nuclear al său dacă Kim Jong-Un dă undă verde.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, coreea de nord, Coreea de Sud, rachete balistice,

Dată publicare: 08-11-2025 10:27

Articol recomandat de sport.ro
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Citește și...
Gestul amenințător făcut de Coreea de Nord, la câteva zile după vizita portavionului american în Sud
Stiri externe
Gestul amenințător făcut de Coreea de Nord, la câteva zile după vizita portavionului american în Sud

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud. Aceasta nu a oferit alte detalii, relatează Reuters.

Phenianul a lansat rachete înaintea vizitei şefului Pentagonului. Seulul promite investiţii record în apărare
Stiri externe
Phenianul a lansat rachete înaintea vizitei şefului Pentagonului. Seulul promite investiţii record în apărare

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la graniţa intercoreeană, a indicat Seulul marţi pentru AFP, preluat de Agerpres.

Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud
Stiri externe
Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud

Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră mare-sol în largul coastei de vest, cu o zi înaintea vizitei preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, informează KCNA, citată de AFP.

Recomandări
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Noiembrie 2025

45:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28