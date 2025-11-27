Limba rusă devine obligatorie în şcolile din Coreea de Nord. De la ce vârstă vor începe elevii să o studieze

Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zece ani, a anunţat joi copreşedintele rus al comisiei interguvernamentale Rusia-Coreea de Nord, Alexander Kozlov, relatează agenţia EFE.

"Limba rusă a fost inclusă în programa şcolară a Republicii Populare Democrate Coreene ca limbă obligatorie începând cu clasa a patra", a explicat oficialul rus, care este de asemenea ministru al resurselor naturale şi ecologiei, în timpul reuniunii comisiei interguvernamentale, care s-a desfăşurat la Moscova.

El a adăugat că anul viitor va începe să funcţioneze în Coreea de Nord un centru de învăţământ superior specializat în limba rusă, în cadrul unei universităţi pedagogice la Phenian.

În contextul apropierii diplomatice şi militare dintre cele două ţări, Kremlinul a promovat şi schimburile educaţionale cu regimul de la Phenian, inclusiv înscrierea unor studenţi nord-coreeni în universităţi din Rusia.

În Coreea de Nord limba rusă era studiată intensiv în instituţiile de învăţământ pe vremea Războiului Rece, dar, după dezintegrarea Uniunii Sovietice, în învăţământul nord-coreean au început să fie promovate alte limbi, precum chineza şi engleza, iar în prezent mai puţin de 600 de tineri nord-coreeni studiază limba rusă, potrivit oficialului rus citat mai sus.

Cunoaşterea limbii ruse este din ce în ce mai solicitată în Coreea de Nord şi ca urmare a deschiderii recente a ţării către turiştii ruşi, al căror număr a depăşit 5.000 până în prezent în acest an, dublu faţă de anul trecut.

Cele două ţări au semnat anul trecut un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune.

În virtutea acestor relaţii privilegiate, Coreea de Nord a furnizat Rusiei cantităţi semnificative de muniţii pentru artilerie şi de asemenea echipamente militare, precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23 şi sisteme anti-tanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina.

Mai mult, circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august anul trecut de trupele ucrainene.

