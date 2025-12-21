Submarine nucleare pentru Coreea de Sud: mutare strategică împotriva Coreei de Nord și Chinei, susținută de Washington

Coreea de Sud vrea să se alăture elitei navale subacvatice – și a primit binecuvântarea președintelui SUA, Donald Trump, pentru a face acest pas, scrie CNN .

Transformarea Seulului în a șaptea țară din lume care operează submarine cu propulsie nucleară – alături de Statele Unite, Rusia, China, Franța, Regatul Unit și India – ar putea fi o soluție avantajoasă pentru ambele părți.

Coreea de Sud ar putea contracara mai eficient mișcările Coreei de Nord sau ale Chinei în apele din jurul Peninsulei Coreene, iar acest lucru ar permite Marinei SUA să-și elibereze submarinele de atac cu propulsie nucleară pentru a se concentra pe patrule în zone fierbinți precum Marea Chinei de Sud și apele din jurul Taiwanului.

De ambele părți ale Pacificului, construirea acestor nave ar putea însemna mii de locuri de muncă bine plătite în industrie, sprijinind economiile Statelor Unite și Coreei de Sud.

„Pentru Coreea de Sud, acesta ar fi un element care schimbă regulile jocului în contracararea amenințării subacvatice a Coreei de Nord”, a declarat Yu Jihoon, cercetător la Institutul Coreean pentru Analize de Apărare și fost ofițer de submarine al Coreei de Sud.

Submarinele cu propulsie nucleară „ar putea transforma rolul Coreei de Sud în cadrul alianței, făcând-o un furnizor de securitate mult mai capabil, astfel încât implicațiile strategice pentru alianța Coreea de Sud–SUA sunt și mai importante”, a adăugat el.

Însă, așa cum se întâmplă adesea în construcția navală militară, diavolul stă în detalii.

Submarinele cu propulsie nucleară (SSN) vin cu numeroase avantaje. Ele pot rămâne scufundate perioade foarte lungi – practic ani de zile, dacă pot transporta suficiente provizii pentru echipaj – în timp ce majoritatea submarinelor convenționale trebuie să iasă la suprafață pentru a lua aer, necesar funcționării motoarelor diesel care încarcă bateriile folosite la navigarea în adâncime.

De asemenea, ele sunt în general mai rapide decât submarinele cu propulsie convențională și, în multe cazuri, mai silențioase.

Dobândirea unor astfel de nave reprezintă o dorință veche de decenii a guvernului sud-coreean.

Totuși, Seulul s-a confruntat cu un obstacol major: în baza unui acord nuclear vechi de zeci de ani cu Statele Unite, Coreea de Sud nu are voie să reprocesseze combustibil nuclear uzat, deși dispune de tehnologia necesară.

Oficialii sud-coreeni au discutat această problemă cu administrațiile americane anterioare, însă întotdeauna în spatele ușilor închise.

Astfel, atunci când președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a menționat public, în discuțiile sale deschise cu Donald Trump de la sfârșitul lunii octombrie, dorința guvernului său de a ridica această interdicție, mulți au fost surprinși.

A doua zi după solicitarea lui Lee, Trump părea să își dea acordul. „Le-am dat aprobarea să construiască submarine cu propulsie nucleară, în locul celor demodate și mult mai puțin agile, cu propulsie diesel, pe care le au acum”, a scris el pe rețeaua Truth Social.

În cererea sa publică adresată lui Trump, Lee a spus că își dorește „să poată urmări mai bine submarinele din mările din apropierea Coreei de Nord și a Chinei”.

