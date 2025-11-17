Armata sud-coreeană acuză nordul că a traversat de mai multe ori linia militară. „Au instalat rute tactice, garduri și mine”

17-11-2025 | 12:45
granita militar sud coreean
AFP

Armata sud-coreeană a propus luni negocieri cu Coreea de Nord pentru a stabili un traseu clar al liniei de demarcaţie militară între cele două ţări şi a evita incidentele la această frontieră intercoreeană, a anunţat guvernul sud-coreean, informează AFP.

autor
Sabrina Saghin

„Pentru a evita ciocnirile accidentale şi a reduce tensiunea militară, armata noastră a propus oficial ca cele două părţi să poarte negocieri militari intercoreene pentru a discuta despre stabilirea unui traseu de referinţă clar pentru linia de demarcaţie militară", a declarat în timpul unu briefing Kim Hong-cheol, ministrul-adjunct al apărării al Coreei de Sud, scrie Agerpres.

Kim Hong-cheol a declarat că soldaţi nord-coreeni au traversat de mai multe ori linia militară spre partea de sud a zonei demilitarizate, „instalând rute tactice, garduri şi amplasând mine".

Trupele sud-coreene au emis avertismente prin radio şi au tras tiruri de somaţie pentru a-i determina pe nord-coreeni să se retragă de partea lor", a adăugat el.

Ministrul-adjunct a precizat de asemenea că recentele incursiuni erau cauzate de „pierderea a numeroase marcaje ale liniei de demarcaţie". Aceste marcaje au fost instalate în virtutea acordului de armistiţiu din 1953, care a permis o încetare a focului.

Linia de demarcaţie se află în interiorul zonei demilitarizate, o zonă tampon de patru kilometri lăţime care se întinde pe 250 de kilometri străbătând peninsula coreeană.

Armistiţiul a pus capăt războiului din 1950-1953, însă Seulul şi Phenianul sunt în continuare în război din punct de vedere tehnic, în lipsa unui tratat de pace. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-11-2025 12:39

