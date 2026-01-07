Comisia Europeană oferă tinerilor peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine poate aplica

Stiri externe
07-01-2026 | 13:39
familie de turisti in aeroport calatorie vacanta concediu
Shutterstock

Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Pe lângă permisul de călătorie, participanţii vor beneficia de un card de reducere, care oferă mii de reduceri la activităţi culturale, cazare, transport local, alimente şi alte servicii, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

DiscoverEU va contribui, de asemenea, la Busola culturală pentru Europa printr-o promovare mai puternică a rutelor culturale DiscoverEU, o colecţie de destinaţii europene îngrijite cu atenţie pentru fanii filmului, modei, produselor alimentare, artelor plastice şi multe altele. O parte din programul lor va consta în sesiuni de informare înainte de plecare şi reuniuni DiscoverEU.

Reuniune specială la Lyon în iulie

Una dintre aceste reuniuni va fi organizată la Lyon (Franţa) în iulie, în contextul Săptămânii europene a tineretului 2026, axată pe solidaritate şi echitate. Peste 200 de tineri călători se vor aduna acolo din toată Europa.

DiscoverEU este o parte esenţială a programului Erasmus+ şi promovează mobilitatea tinerilor, călătoriile ecologice, schimburile culturale şi unitatea europeană. Această ediţie sărbătoreşte, de asemenea, 40 de ani de călătorie în jurul Europei fără frontiere, în urma acordului Schengen.

Citește și
politie franta
Un român a atacat cu un ciocan călătorii, la metroul din Paris. Ce a făcut când o femeie i s-a împotrivit

"DiscoverEU oferă miilor de tineri europeni şansa de a explora continentul nostru, de a cunoaşte oameni noi şi de a experimenta în mod direct valoarea liberei circulaţii. Această ediţie specială a celei de-a 40-a aniversări a spaţiului Schengen ne reaminteşte că mobilitatea este un drept pe care îl preţuim; o piatră de temelie a identităţii noastre europene comune.", a declarat Glenn Micallef, comisarul pentru echitate între generaţii, tineret, cultură şi sport.

Cine poate aplica și câte cereri s-au depus

Această rundă a fost deschisă persoanelor născute între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2007, atât din statele membre ale UE, cât şi din ţările asociate programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia şi Turcia) şi a atras 246.782 de cereri. Din 2018, peste 1,9 milioane de tineri au solicitat 431.931 de permise de călătorie. Ca şi în ediţiile anterioare, măsurile speciale vor asigura accesul călătorilor din insule, regiuni ultraperiferice sau zone îndepărtate.

Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, Comisia Europeana, calatorii,

Dată publicare: 07-01-2026 13:39

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Destinații de vacanță accesibile pentru călătorii cu buget redus. Ce țări poți vizita în 2026
Stiri Turism
Destinații de vacanță accesibile pentru călătorii cu buget redus. Ce țări poți vizita în 2026

După un an dominat de revolte anti-turism în Europa și restricții pentru vizitatori, 2026 aduce o schimbare: tot mai multe destinații din lume atrag activ turiști cu buget redus prin prețuri accesibile, vize gratuite și politici pro-turism.

Un român a atacat cu un ciocan călătorii, la metroul din Paris. Ce a făcut când o femeie i s-a împotrivit
Stiri externe
Un român a atacat cu un ciocan călătorii, la metroul din Paris. Ce a făcut când o femeie i s-a împotrivit

Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet.

O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren
Stiri Diverse
O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren

Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călătorii cu dare de mână.

Roma a deschis o stație de metrou sub Colosseum. Călătorii pot vedea exponate, fântâni și ruine antice. GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Roma a deschis o stație de metrou sub Colosseum. Călătorii pot vedea exponate, fântâni și ruine antice. GALERIE FOTO

Roma a deschis marți două stații de metrou, una situată adânc sub Colosseum, care combină modernitatea transportului high-tech cu artefacte dintr-o eră antică.

Spania lansează un abonament național de transport. Călătorii nelimitate cu trenul și autobuzul pentru 60 de euro pe lună
Stiri externe
Spania lansează un abonament național de transport. Călătorii nelimitate cu trenul și autobuzul pentru 60 de euro pe lună

Guvernul spaniol urmează să lanseze un abonament național de transport public care va permite oamenilor să călătorească oriunde în țară cu autobuzul sau trenul, pentru un tarif lunar fix de 60 de euro (52,70 lire sterline).

Recomandări
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei
Stiri Politice
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Președintele Nicușor Dan a fost poziționat ”strategic” la ”tradiționala” fotografie de grup care se face la finalul unui summit, de această dată fiind vorba despre întâlnirea de la Paris din 6 ianuarie.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii
Stiri externe
Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii

Bulgaria a început să distribuie primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale. Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Ianuarie 2026

03:31:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28