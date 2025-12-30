Un român a atacat cu un ciocan călătorii, la metroul din Paris. Ce a făcut când o femeie i s-a împotrivit

Stiri externe
30-12-2025 | 16:18
politie franta
Shutterstock

Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet.

autor
Claudia Alionescu

Incidentul petrecându-se la câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou.

Parchetul din Paris a declarat pentru AFP că a deschis o anchetă pentru tentativă de omor.

Luni, în jurul orei locale 13:00, la staţia Temple, din centrul capitalei franceze, suspectul a încercat să jefuiască o pasageră, care nu s-a lăsat intimidată, a explicat sursa din poliţie.

Bărbatul, care era înarmat cu un ciocan, a lovit-o în faţă după ce ea a refuzat să-i dea toate bunurile personale, a explicat parchetul.

Citește și
Masina
Un șofer român care mergea cu familia a oprit brusc mașina și s-a aruncat într-un canal

Victima a fost uşor rănită la arcada sprâncenelor şi a fost declarată inaptă de muncă pentru o perioadă de opt zile, potrivit Ministerului Public.

Potrivit parchetului, suspectul, născut în iulie 1999 în România, era în stare de ebrietate.

La sosirea poliţiştilor, suspectul a ieşit din tren şi a aruncat ciocanul pe jos, a precizat acesta.

Analiza înregistrărilor camerelor de supraveghere a permis descoperirea unui alt act de agresiune, petrecut cu câteva momente înainte, împotriva unui minor în vârstă de 17 ani.

„Celula de ajutor şi asistenţă pentru victime a fost activată”, a declarat pentru AFP societatea RATP, care „condamnă cu cea mai mare fermitate acest act de violenţă” şi „oferă sprijin victimei”.

Pe 26 decembrie, tot pe linia 3 a metroului parizian, trei femei fuseseră uşor rănite cu un cuţit de un bărbat de 25 de ani, care a fost ulterior arestat în Val-d'Oise.

Prezentat iniţial ca fiind un cetăţean din Mali care a făcut obiectul unui ordin de părăsire a teritoriului francez, ulterior s-a aflat că acesta deţine de fapt un paşaport francez, dar nu a menţionat acest lucru în cadrul diferitelor proceduri la care a fost supus. Ordinul de arestare preventivă a fost anulat sâmbătă seara din motive psihiatrice, potrivit parchetului din Paris.

Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan

Sursa: News.ro

Etichete: roman, atac, metrou, paris, ciocan,

Dată publicare: 30-12-2025 16:12

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Un șofer român a fost urmărit de poliție pe autostrăzi din două țări, după ce a refuzat să oprească la un control de rutină
Stiri externe
Un șofer român a fost urmărit de poliție pe autostrăzi din două țări, după ce a refuzat să oprească la un control de rutină

O urmărire spectaculoasă în trafic a pornit în Bavaria și a continuat până în Linz, după ce un șofer român, posibil sub influența alcoolului sau drogurilor, a refuzat să oprească la un control de rutină.

Un șofer român care mergea cu familia a oprit brusc mașina și s-a aruncat într-un canal
Stiri externe
Un șofer român care mergea cu familia a oprit brusc mașina și s-a aruncat într-un canal

Un bărbat de 30 de ani, cuprins de halucinații, s-a aruncat din mașina sa pe șinele unei linii feroviare și a ajuns într-un canal de scurgere, fiind salvat în ultimul moment de un polițist din Italia.

Un român care a fugit din țară după ce și-ar fi violat propria fiică și încă o fată a fost prins în Spania
Stiri Virale
Un român care a fugit din țară după ce și-ar fi violat propria fiică și încă o fată a fost prins în Spania

Un individ de 52 de ani din Iași, dat în urmărire generală după ce a fost acuzat că a violat două fete minore, a fost depistat în Spania.

Recomandări
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan
Stiri actuale
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan

Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.

Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Vremea
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

ANM a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 30 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, arătând cum va evolua vremea în România în perioada sărbătorilor de iarnă și în prima lună a anului viitor.

Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior
Stiri externe
Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior

Posibilul acord dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța luni ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Decembrie 2025

01:00:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28