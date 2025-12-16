Roma a deschis o stație de metrou sub Colosseum. Călătorii pot vedea exponate, fântâni și ruine antice. GALERIE FOTO

Roma a deschis marți două stații de metrou, una situată adânc sub Colosseum, care combină modernitatea transportului high-tech cu artefacte dintr-o eră antică.

Călătorii și turiștii care intră în stație pot vedea exponate de vase și farfurii ceramice, fântâni din piatră și găleți suspendate, precum și ruinele unei piscine reci și ale unui bazin termal dintr-o locuință datând din secolul I. Ecranele arată procesul de săpături arheologice, pentru a încânta pasionații de arheologie și pentru a justifica de ce a durat atât de mult deschiderea stației, scrie AP.

Lucrările costă miliarde de euro

Linia de metrou Metro C, care a costat mai multe miliarde de euro, a fost în plan timp de două decenii, însă lucrările au fost încetinite de întârzieri birocratice și de finanțare și, mai ales, de săpăturile arheologice necesare, având în vedere ruinele subterane ale civilizațiilor imperiale romane și medievale aflate în calea sa.

Marco Cervone, managerul de construcție al consorțiului care construiește linia de metrou, condus de Webuild, a declarat: „Provocarea a fost... să construim sub un volum atât de mare de apă subterană și, în același timp, să păstrăm toate descoperirile arheologice găsite în timpul săpăturilor, păstrând tot ce se află deasupra.”

Costul total al celor 31 de stații ale liniei — trei sferturi dintre ele fiind acum funcționale — va ajunge la aproximativ 7 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari) și va fi finalizat până în 2035, potrivit biroului de presă al companiei de stat care a contractat lucrările.

Unde se află a doua stație inaugurată

Roma a inaugurat marți și o altă stație, Porta Metronia, situată la o stație distanță de cea de lângă Colosseum și tot la o adâncime de 30 de metri.

Stația include o cazarmă militară de aproape 80 de metri, datând de la începutul secolului al II-lea, descoperită la o adâncime între 7 și 12 metri, potrivit Simona Moretta, directorul științific al săpăturii.

Moretta a declarat: „Siguranța că era o clădire militară este oferită de faptul că intrările în camere nu se află față în față, ci sunt decalate, astfel încât soldații să poată ieși din camere și să se alinieze fără a se ciocni în coridor.” Soldații ar fi făcut parte fie din garda împăratului, fie ar fi fost detașați acolo pentru securitatea orașului, a adăugat ea.

Există, de asemenea, o locuință cu fresce și mozaicuri bine conservate. În viitor, în stație va fi deschis un muzeu, a precizat Moretta.

Săpăturile în centrul Romei înseamnă contactul cu trei milenii de civilizații construite una peste alta. Până acum, consorțiul care construiește Linia C a descoperit peste 500.000 de artefacte, potrivit Webuild.

Pentru a lucra în această zonă arheologică delicată, compania a folosit tehnici precum înghețarea solului pentru stabilizare și așa-numitele diafragme sacrificiale — ziduri de beton construite perpendicular pe zidurile perimetrale, care sunt demolate pe măsură ce săpăturile avansează.

Pe măsură ce linia de metrou trece de Colosseum, aceasta va străbate sub unele dintre cele mai importante situri de patrimoniu cultural din lume — Columna lui Traian și Bazilica lui Maxentius, cea mai mare clădire din Forumul Roman — precum și câteva dintre cele mai valoroase palate renascentiste, biserici și Vatican.

Când se va inaugura următoarea stație

Următoarea stație de pe linie este Piazza Venezia, inima centrului Romei. Vagoanele de metrou vor ajunge la o adâncime de 48 de metri când stația se va deschide în 2033, a declarat Cervone.

Odată finalizată, Linia C va avea o lungime totală de 29 de kilometri, dintre care 20 de kilometri subterani, și va transporta până la 800.000 de pasageri zilnic.

Turiștii care plănuiesc să viziteze Colosseumul și alte obiective din centrul istoric al Romei vor putea evita traficul infernal de la suprafață — agravat în ultimii ani chiar de proiectele de construcție.

