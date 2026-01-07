Decizie fermă în Bulgaria: Guvernul nu prelungește perioada de „plată duală”

Reprezentanții Ministerului Finanțelor din Bulgaria nu au avut și nu intenționează să aibă întâlniri pentru a prelungi perioada de o lună de circulație duală a levei și a euro, informează instituția ca răspuns la întrebările primite pe această temă.

În aceste solicitări, ministerul vede încercări ale unor forțe politice de a-i folosi numele, inducând în mod deliberat oamenii în eroare, sugerând că termenul limită ar putea fi extins dincolo de sfârșitul lunii ianuarie, relatează dnevnik.bg.

Ministerul reamintește că o lună este cea mai lungă perioadă permisă pentru circulația duală, majoritatea țărilor care au adoptat recent moneda euro – Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia și Slovenia – alegând o perioadă chiar mai scurtă, de două săptămâni. Doar alte două țări (Malta și Cipru) au optat pentru o perioadă de o lună.

Trecerea la euro, „umbrită” de comisioane ilegale impuse de bănci

Mai multe bănci mari din Bulgaria percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro. Asta se întâmplă cu cei care nu sunt clienții lor, potrivit unui reportaj al Radiodifuziunii Naționale Bulgare, citat de Dnevnik.

În plus, unele bănci impun și o limită de schimb de 1.000 de leva.

Conform Legii privind introducerea euro în Bulgaria, în primele 6 luni de la data adoptării noii monede, băncile schimbă gratuit și în cantități nelimitate bancnote și monede de leva în euro, la cursul oficial de schimb de 1,95583 leva per euro.

Primele pensii în euro

Bulgaria a distribuit primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale.

Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

Pe de altă parte, unii pensionari s-au plâns că suma în euro a pensiei e mai mică decât era în leva.

Bulgaria a trecut la euro în noaptea de Revelion, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













