Ministrul Energiei: „România este în siguranță energetică. Depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%”

Stiri actuale
08-01-2026 | 16:28
Bogdan Ivan
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Energiei Bogdan Ivan afirmă că România e în siguranţă din punct de vedere energetic şi că există stocuri de cărbune, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%, peste media UE.

autor
Sabrina Saghin

„Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă”, să asigurări ministrul.

România este în siguranţă din punct de vedere energetic! Am convocat astăzi Comandamentul Energetic Naţional, pentru a doua reuniune din această săptămână, într-un context meteo dificil. La 3 ianuarie, aproape 95.000 de gospodării din întreaga ţară erau fără energie electrică din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. În doar cinci zile, prin efortul susţinut şi coordonat al 340 de echipe din teren, peste 90% dintre acestea au fost reconectate la reţea, restul fiind în curs de soluţionare”, anunţă ministrul Energiei într-o postare pe Facebook.

El precizează că au fost înregistrate 5.288 de intervenţii.

„Aproape 1.000 de oameni au fost mobilizaţi şi continuă să lucreze în condiţii extrem de grele, cu sprijinul a sute de utilaje: 45 de generatoare, utilaje de deszăpezire, macarale, autospeciale, autovehicule 4x4, drone şi chiar un snowmobil, pentru intervenţii în zone greu accesibile. Ne aşteaptă în continuare trei avertizări de vreme severă – ninsori abundente, viscol, polei şi temperaturi de -10, -15 grade. Am coordonat toţi operatorii pentru a fi pregătiţi. Avem stocuri de cărbune, depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%, peste media Uniunii Europene de 58%”, subliniază ministrul.

Citește și
Bogdan Ivan
Ce este „autostrada de energie” în care România e la mijloc. Bogdan Ivan vorbește de investiții de 30 miliarde de euro

El afirmă că, în zilele geroase, consumul zilnic se apropie de 50 de milioane de metri cubi.

„Suntem pregătiţi: producţia internă de gaze naturale este astăzi de 23,7 milioane de metri cubi, iar în depozite aveam, de dimineaţă, 2,160 miliarde de metri cubi de gaze – cu peste 202 milioane de metri cubi mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă. În faţa iernii şi a vremii extreme, răspunsul nostru este clar: organizare, muncă în teren şi decizii ferme, pentru ca lumina şi căldura să rămână în casele românilor”, conchide Bogdan Ivan.

Sursa: News.ro

Etichete: gaze, carbune, ministrul energiei, bogdan ivan,

Dată publicare: 08-01-2026 16:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Ministrul Energiei dă asigurări: Nu voi permite ca românii să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate
Stiri actuale
Ministrul Energiei dă asigurări: Nu voi permite ca românii să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în această perioadă şi că nu va permite ca românii să plătească "preţuri nejustificate sau exagerate", mai ales în pragul sărbătorilor.

 

Ce este „autostrada de energie” în care România e la mijloc. Bogdan Ivan vorbește de investiții de 30 miliarde de euro
Stiri actuale
Ce este „autostrada de energie” în care România e la mijloc. Bogdan Ivan vorbește de investiții de 30 miliarde de euro

Ministrul Energiei a obţinut în Consiliul de miniştri al Uniunii Europene conectarea României la noua „autostradă de energie”, proiect strategic care va lega reţelele naţionale de electricitate de cele din Vestul Europei.

Bogdan Ivan: Vești bune pentru facturi mai mici. România operează cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii
Stiri actuale
Bogdan Ivan: Vești bune pentru facturi mai mici. România operează cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur, după ce vineri a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România.

Recomandări
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Stiri actuale
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme
Stiri Politice
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat joi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliția de Voință”.  

Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați
Stiri externe
Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați

Diplomaţia rusă a acuzat joi SUA că accentuează "tensiunile militare şi politice" după capturarea unui petrolier cu legături cu Moscova în Atlanticul de Nord, în timp ce China susţine că Statele Unite acţionează arbitrar, relatează AFP şi dpa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Ianuarie 2026

47:47

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59