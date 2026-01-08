Ministrul Energiei: „România este în siguranță energetică. Depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%”

Ministrul Energiei Bogdan Ivan afirmă că România e în siguranţă din punct de vedere energetic şi că există stocuri de cărbune, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%, peste media UE.

„Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă”, să asigurări ministrul.

„România este în siguranţă din punct de vedere energetic! Am convocat astăzi Comandamentul Energetic Naţional, pentru a doua reuniune din această săptămână, într-un context meteo dificil. La 3 ianuarie, aproape 95.000 de gospodării din întreaga ţară erau fără energie electrică din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. În doar cinci zile, prin efortul susţinut şi coordonat al 340 de echipe din teren, peste 90% dintre acestea au fost reconectate la reţea, restul fiind în curs de soluţionare”, anunţă ministrul Energiei într-o postare pe Facebook.

El precizează că au fost înregistrate 5.288 de intervenţii.

„Aproape 1.000 de oameni au fost mobilizaţi şi continuă să lucreze în condiţii extrem de grele, cu sprijinul a sute de utilaje: 45 de generatoare, utilaje de deszăpezire, macarale, autospeciale, autovehicule 4x4, drone şi chiar un snowmobil, pentru intervenţii în zone greu accesibile. Ne aşteaptă în continuare trei avertizări de vreme severă – ninsori abundente, viscol, polei şi temperaturi de -10, -15 grade. Am coordonat toţi operatorii pentru a fi pregătiţi. Avem stocuri de cărbune, depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%, peste media Uniunii Europene de 58%”, subliniază ministrul.

El afirmă că, în zilele geroase, consumul zilnic se apropie de 50 de milioane de metri cubi.

„Suntem pregătiţi: producţia internă de gaze naturale este astăzi de 23,7 milioane de metri cubi, iar în depozite aveam, de dimineaţă, 2,160 miliarde de metri cubi de gaze – cu peste 202 milioane de metri cubi mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă. În faţa iernii şi a vremii extreme, răspunsul nostru este clar: organizare, muncă în teren şi decizii ferme, pentru ca lumina şi căldura să rămână în casele românilor”, conchide Bogdan Ivan.

