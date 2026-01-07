Ce fac localnicii din Tălmăcel de Sf. Ioan ca să le meargă bine în 2026. Obicei vechi de 100 de ani

07-01-2026
obiceiul udatului
Un obicei aparte de Sfântul Ioan se păstrează, de mai bine de o sută de ani, în satul Tălmăcel din județul Sibiu.

Octavian Moldovan

Aici, toți Ionii și toate Ioanele au fost udați în apă aproape înghețată din pârâul care traversează localitatea. Sărbătoriții zilei au îmbrăcat costume populare și spun că acest ritual le dă garanția că intră cu bine în noul an.

De dimineaţă, Ionii și Ioanele din sat au fost „botezați" pe rând, în uralele mulţimii. În Tălmăcel, o treime dintre localnici poartă numele de Ion ori Ioana.

Ion: „E o tradiție foarte frumoasă și trebuie să se țină în continuare."

Ioana: „M-am băgat și eu în râu până la urmă, apa foarte rece, dar merită."

Până să fie udați, sărbătoriţii zilei au pregătiri de făcut. Dis de dimineață, împodobesc caii și boii, după reguli arhaice.

Ana Bobeica, localnică: „Ce am scos din lada de zestre tot se vede. Am țesut, am cusut și după ornamente, culori și tot felul de modele."

Andrei, localnic: „Se face cal pentru ceată mare, avem car cu boi pentru ceata mică, am păstrat obiceiul să fie rânduiala cum trebuie."

Întreg alaiul se pune în mișcare și coboară apoi la apa curgătoare din mijlocul satului.

Gabriel Stroilă, localnic: „Obicei de Sfântul Ion unic în România, are o vechime de cel puțin 100 de ani."

Toată lumea se prinde apoi în hore și jocuri populare. Cei mai încântați sunt turiștii.

Turiști: „Foarte interesant, e prima dată când venim la Tălmăcel."

„Îmi place că încă se mai ține tradiția."

Udatul Ionilor încheie sărbătorile de iarnă în Mărginimea Sibiului. 

