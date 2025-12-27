O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren

Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călătorii cu dare de mână.

Atracția principală a trenului botezat acum Venice Simplon este un vagon renovat sub coordonarea unui artist stradal din Franța. O jurnalistă a postului CNN a urcat la bord și a aruncat un ochi.

Laura Jackson, corespondent CNN: „Venice Simplon Orient Express este probabil unul dintre cele mai luxoase trenuri din lume, iar în următoarele 28 de ore voi călători de la Paris la Veneția pentru a descoperi cărui fapt i se datorează acest statut legendar.”

Vagoanele au fost construite între 1926 și 1949. De atunci, au transportat între marile capitale europene membri ai familiilor regale, spioni, revoluționari și staruri ale filmului. Fiecare compartiment are propria poveste. Cum ar fi cel cu numărul 3425, folosit de regele Carol al II-lea al României pentru a fugi în 1940 alături de Elena Lupescu. Vagonul 3455 a fost transformat în bordel în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar cel cu numărul 3309, blocat în nămeți lângă Istanbul, a inspirat-o pe Agatha Christie să scrie celebra operă „Crimă în Orient Express”.

Vagonul 4141 a fost decorat de faimosul René Lalique, fiind o odă adusă stilului Art Deco.

Un altul a fost restaurat de curând cu implicarea artistului francez stradal Jean René, extrem de apreciat.

De fapt, după uși este ascuns un loc special pentru luat ceaiul. Vagonul, botezat Observatorul, a fost descris ca fiind o operă de artă ambulantă, dotată cu o fereastră circulară în plafon, pentru a admira cerul și stelele.

JR, artist: „Sute de oameni au contribuit la crearea acestui loc, l-au gândit și l-au imaginat. Pe mine mă emoționează fiecare vizită la bord, fiindcă știu că e vorba de un tren care călătorește continuu. Călătorește prin toată lumea, așa că uneori am norocul să fiu la bord, alteori doar visez că și eu călătoresc.”

