Spania lansează un abonament național de transport. Călătorii nelimitate cu trenul și autobuzul pentru 60 de euro pe lună

15-12-2025 | 22:15
Guvernul spaniol urmează să lanseze un abonament național de transport public care va permite oamenilor să călătorească oriunde în țară cu autobuzul sau trenul, pentru un tarif lunar fix de 60 de euro (52,70 lire sterline).

autor
Ioana Andreescu

Prim-ministrul Pedro Sánchez a prezentat inițiativa luni, precizând că aceasta va intra în vigoare în a doua jumătate a lunii ianuarie și că este menită „să schimbe pentru totdeauna modul în care spaniolii înțeleg și folosesc transportul public”, potrivit The Guardian.

Anunțul privind abonamentul – care nu a fost încă evaluat public din punct de vedere al costurilor – vine într-un moment în care guvernul de coaliție minoritar al lui Sánchez se luptă să supraviețuiască unei serii de acuzații de corupție și hărțuire sexuală care au afectat cercul său apropiat, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) și administrația sa.

În ciuda apelurilor opoziției pentru organizarea de alegeri anticipate, Sánchez a promis că va continua să guverneze, insistând că Spania se află pe drumul cel bun și că guvernul său are „energia și determinarea” necesare pentru a-și duce mandatul la capăt, până în 2027.

Ce prevede noul abonament de transport

Premierul a prezentat abonamentul de transport drept o dovadă a angajamentului administrației sale de a îmbunătăți viața de zi cu zi a spaniolilor. El a precizat că abonamentul va costa 30 de euro pe lună pentru persoanele sub 26 de ani și va permite călătorii „oriunde în țară”, cu trenurile de distanță medie și suburbane, precum și cu serviciile naționale de autobuz.

Potrivit lui Sánchez, schema ar putea ajuta unii angajați să își reducă cheltuielile lunare de transport cu până la 60%. „Vorbim despre două milioane de oameni care vor plăti mai puțin în fiecare lună pentru a merge la muncă, pentru a se întoarce acasă sau pentru activitățile zilnice”, a spus el. „Asta înseamnă guvernarea: să faci lucrurile importante mai ușoare pentru oamenii obișnuiți.”

Inițiativa spaniolă este similară unui program din Germania, care a introdus în 2023 un bilet lunar de 49 de euro, valabil la nivel național.

Context politic tensionat la Madrid

Pe lângă anunțarea schemei și apărarea modului în care guvernul său gestionează economia în creștere a Spaniei, Sánchez a abordat și acuzațiile de corupție și hărțuire sexuală apărute în ultimele săptămâni și luni.

El a declarat că guvernul și partidul său au acționat „cu fermitate, nu cu complicitate” în fața cazurilor de presupusă corupție și a adăugat că sunt „pe deplin angajați față de feminism” și de combaterea abuzurilor și hărțuirii sexuale.

Apelurile opoziției pentru organizarea de alegeri generale anticipate au fost susținute în weekend de președintele Conferinței Episcopale Spaniole, care a spus că a venit momentul ca alegătorii spanioli să fie consultați.

Intervenția a fost respinsă rapid de Sánchez, care a declarat: „Timpurile în care episcopii se amestecau în politică s-au încheiat odată cu începutul democrației în această țară.”

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD

Sursa: The Guardian

15-12-2025 22:15

