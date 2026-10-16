Capabilităţile militare pe care Alianţa le va desfăşura într-un conflict major „le depăşesc cu mult pe cele ale Moscovei". Rusia nu are avioane de luptă moderne F-35 şi nici numărul de distrugătoare moderne sau submarine pe care le are NATO, a detaliat Grynkewich în interviul publicat vineri.

Generalul a spus că este sigur că Rusia nu va lansa un atac convenţional la scară largă asupra Europei. Preşedintele rus Vladimir Putin recurge la alte metode, precum sabotajul, pentru că nu are alte opţiuni, a argumentat el, adăugând că Putin nu doreşte un conflict direct.

Acest lucru se datorează descurajării convenţionale, a declarat el, subliniind că aceasta trebuia menţinută, alături de modernizarea forţelor armate în cadrul NATO, desfăşurarea unor exerciţii ample de instruire şi demonstrarea capacităţilor militare.

Comandantul NATO: Putin joacă „un joc periculos”

Întrebat dacă este adecvat să se folosească termenul de război „din umbră" pentru acţiunile Rusiei, generalul cu patru stele a spus că este prea vag să se vorbească despre atacuri hibride. „Trebuie să le spunem lucrurilor pe nume. Sabotaj, incendiere sau atacuri teroriste sunt termeni precişi, cu răspunsuri clare", a spus el.

Întrebat dacă Europa este deja în război cu Rusia, Grynkewich a spus că Putin joacă „un joc periculos". „Vrea să ne convingă oamenii că este periculos să susţină Ucraina şi că asta s-ar putea termina într-un război cu Rusia. Până acum, din fericire, strategia nu funcţionează", a mai spus generalul american.