Mesajul șefului NATO după discuția cu Nicușor Dan. Ce va face Alianța după atacurile asupra nevelor de la Marea Neagră

Stiri externe
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Secretarul nato
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit joi cu preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu premierul bulgar Rumen Radev, pentru a discuta despre securitatea în Marea Neagră şi cele mai recente atacuri asupra transportului comercial maritim.

autor
Ines Paris

„O întâlnire bună cu premierul Bulgariei, @RumenRadevPM, şi preşedintele României, @NicusorDanRO, despre securitatea în Marea Neagră şi cele mai recente atacuri asupra transportului comercial maritim”, a scris Rutte, într-o postare publicată pe platforma X, conform Agerpres.

Secretarul general al NATO a precizat că Alianţa şi-a consolidat postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin dezvoltarea capacităţilor de contracarare a dronelor.

NATO va continua să colaboreze îndeaproape cu aliaţii din regiunea Mării Negre, ajustând postura de descurajare şi apărare, dacă va fi necesar, a mai transmis Rutte.

Motivul întâlnirii lor

Principalul motiv al întâlnirii a fost deteriorarea securității maritime, pe fondul atacurilor tot mai dese suspectate cu drone asupra navelor comerciale.

„În cadrul NATO este mai mult o chestiune operațională. Așa cum, atunci când am avut incidentele cu drone pe Dunăre între România și Ucraina, ne-am dus la NATO, la aliații noștri, și am spus că avem nevoie de echipamente pentru a asigura protecția unui stat NATO pe Dunăre, acum avem aceeași discuție la Marea Neagră.”, a relatat Președintele Nicușor Dan.

În ultimele zile, mai multe nave comerciale din Marea Neagră au fost implicate în incidente suspectate a fi provocate de drone.

Pe 14 octombrie, petrolierul Yara J a luat foc în apropiere de Sulina, iar pe 15 octombrie, nava Wine Trader a fost cuprinsă de flăcări. Până acum, autoritățile au transmis că patru marinari au reușit să se salveze, dar alți opt sunt dați dispăruți.

Au fost raportate și incidente care au vizat alte nave în apropierea coastelor României, Bulgariei și Ucrainei, care au accentuat îngrijorările privind siguranța navigației în regiune.

La începutul săptămânii, două nave au fost lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră

„Bulgaria condamnă ferm atacurile asupra navelor comerciale”, care „transformă Marea Neagră într-o zonă de război”, a transmis marți președinta Bulgariei, Iliana Yotova, conform postului de televiziune bTV.

Sursa: Agerpres

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