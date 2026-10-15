Președintele Nicușor Dan a cerut o întâlnire cu secretarul general NATO, Mark Rutte, iar la discuții a participat și premierul Bulgariei. România solicită echipamente militare suplimentare pentru întărirea apărării. Nicușor Dan acuză direct Rusia că încearcă să destabilizeze statele de pe flancul estic al NATO.

După întâlnirea cu premierul Bulgariei și președintele Nicușor Dan, șeful NATO, Mark Rutte, a transmis că situația din Marea Neagră este monitorizată permanent.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „NATO și-a consolidat prezența militară pe flancul estic, inclusiv prin sporirea capacităților de apărare împotriva dronelor. Alianța își va adapta, atunci când va fi necesar, măsurile de descurajare și apărare”.

Nicușor Dan, președintele României: „Evident că sunt niște încercări ale Rusiei și nu numai în România și Bulgaria, în țări europene, în special cele de pe Flancul Estic, de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina”.

România a cerut echipamente militare suplimentare, spune președintele. Mai mult, ministrul interimar al Apărării anunță că în cel mult doi ani țara noastră ar putea amenaja un centru de comandă pe litoral, care să găzduiască prin rotație un Task Force pentru Marea Neagră. Iar comanda să fie preluată prin rotație, pentru a împărți cheltuielile, de Turcia, Bulgaria și România.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării Naționale: „La MApN suntem pregătiți ca această locație să fie operațională și pusă la dispoziție începând cu 2028. Credem că România are căderea să organizeze la țărmul Mării Negre o astfel de locație. Nu e suficient să vrei, ci să arăți și ce pui pe masă. Noi punem cinci capabilități noi, una e corveta venită deja din Turcia, celelalte sunt cele patru nave pe care nu discutăm că le avem, dar am semnat contractul pentru ele și trebuie să fie gata până în 2030”.

NATO avertizează că Rusia și-ar putea intensifica provocările în Marea Neagră

În paralel, Bucureștiul și Sofia cer pentru prima oară sprijin european pentru un centru comun de securitate civilă.

Corespondent Știrile ProTV: „Surse din cadrul NATO avertizează că Rusia va continua și va intensifica provocările, dar răspunsul Alianței va fi gradual și măsurat. La cererea României, ambasadorii statelor membre NATO vor discuta în zilele următoare despre securitatea Mării Negre. Țara noastră nu a invocat articolul 4, dar aduce amenințările din zonă în fața aliaților NATO, în același for în care s-ar fi discutat și dacă acest articol ar fi fost invocat. Potrivit acelorași surse, Moscova urmărește să slăbească sprijinul occidental pentru Ucraina și să creeze impresia că navigația pe Marea Neagră nu mai este sigură”.

Pe cale diplomatică, Bulgaria propune suspendarea atacurilor asupra navelor civile.

Rumen Radev, premierul Bulgariei: „Această agresiune inacceptabilă împotriva navelor civile trebuie să înceteze. Știți că Marea Neagră nu este doar o zonă importantă pentru securitate, ci și un coridor strategic esențial pentru transportul alimentelor, îngrășămintelor și resurselor energetice”.

Vineri, liderii europeni vor discuta și despre amenințările de securitate și atacurile hibride ale Rusiei. La solicitarea României, în concluzii au fost introduse referiri explicite la incidentele recente din Marea Neagră.