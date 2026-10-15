Șeful statului a transmis că aliații NATO sunt solidari cu România și a anunțat că urmează să aibă loc o sesiune a Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta situația din Marea Neagră.

„Am avut o discuție cu secretarul general al NATO pe acest subiect. A transmis solidaritatea aliaților noștri față de situația din Marea Neagră și, operațional, va fi o sesiune a Consiliului Nord-Atlantic (...) Cumva suntem în aceeași situație în care eram cu frontiera noastră pe Dunăre”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a afirmat că situația actuală este similară cu cea de anul trecut, când au existat incidente cu drone pe granița de pe Dunăre. Președintele a subliniat că România are nevoie de echipamente adaptate noilor provocări militare, așa cum a fost cazul și în 2025.

Potrivit șefului statului, incidentele din România și Bulgaria fac parte din încercările Rusiei de a destabiliza societățile din țările de pe flancul estic al NATO și de a reduce sprijinul acordat Ucrainei. Nicușor Dan a precizat că România va continua să susțină Ucraina, subliniind că acest sprijin ține de respectarea dreptului internațional.

„Evident că sunt niște încercări ale Rusiei, nu doar în România, ci și în Bulgaria și țările de pe flancul estic, de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina și răspunsul nostru este: Continuăm să sprijinim Ucraina pentru că este o chestiune de drept internațional”, a adăugat președintele.

Armata și celelalte instituții responsabile vor oferi detalii suplimentare pe măsură ce anchetele privind incidentele vor avansa.

„Am avut astăzi o întâlnire importantă cu prim-ministrul Rumen Radev și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a ne consolida apărarea în Marea Neagră. Alături de aliații noștri din cadrul NATO, ne-am asumat angajamentul de a apăra fiecare centimetru al teritoriului nostru, inclusiv apele teritoriale și spațiul aerian. Situația din Marea Neagră este gravă. Nave comerciale sunt atacate și scufundate. Marinari sunt uciși, răniți sau dați dispăruți, foarte aproape de țărmurile României și Bulgariei. Acest lucru este inacceptabil și trebuie să înceteze. Viețile omenești, comerțul global și infrastructura critică sunt în joc. Suntem uniți pentru o Mare Neagră sigură și deschisă, pentru România, Bulgaria, Europa și întreaga lume”, a scris președintele pe X după întâlnirea cu cei doi.

Mesajul lui Mark Rutte după întâlnirea cu Nicușor Dan

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit joi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul bulgar Rumen Radev, pentru a discuta despre securitatea în Marea Neagră și cele mai recente atacuri asupra transportului comercial maritim, potrivit unei postări publicate de Rutte pe platforma X.

„O întâlnire bună cu premierul Bulgariei, @RumenRadevPM, și președintele României, @NicusorDanRO, despre securitatea în Marea Neagră și cele mai recente atacuri asupra transportului comercial maritim”, a scris Rutte.

Secretarul general al NATO a precizat că Alianța și-a consolidat postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin dezvoltarea capacităților de contracarare a dronelor.

NATO va continua să colaboreze îndeaproape cu aliații din regiunea Mării Negre, ajustând postura de descurajare și apărare, dacă va fi necesar, a mai transmis Rutte.