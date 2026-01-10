Proteste la Minneapolis după moartea unei femei împușcate de un agent ICE. Poliția a reținut zeci de manifestanți

10-01-2026 | 21:01
AFP

Treizeci de persoane au fost reţinute, audiate şi eliberate vineri seară, după o manifestaţie împotriva ICE (Serviciul de Imigrare şi Control al Vămilor) care a avut loc în centrul oraşului Minneapolis, au anunţat autorităţile locale.

Stirileprotv

Protestul a început paşnic în jurul orei locale 19:00 — „în principal un protest zgomotos”, potrivit şefului poliţiei Brian O'Hara — în faţa hotelului Canopy by Hilton Minneapolis Mill District. Au participat peste 1.000 de persoane.

Protestatarii au mărşăluit pe Washington Avenue înainte ca unele persoane să se „desprindă” din grup şi să înceapă să picteze graffiti şi să provoace pagube ferestrelor hotelului Depot Renaissance, a spus O'Hara.

Manifestanţii au protestat în faţa hotelurilor unde cred că sunt cazaţi agenţii federali.

Peste 200 de poliţişti şi agenţi ai poliţiei statale au intervenit în urma incidentului, potrivit şefului poliţiei.

impuscata Minneapolis
The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO

„Am iniţiat un plan şi ne-am luat timpul necesar pentru a calma situaţia, am emis multiple avertismente, am declarat adunarea ilegală şi, în cele din urmă, am început să intervenim şi să dispersăm mulţimea”, a spus O'Hara.

Până la ora 1 dimineaţa, mulţimea s-a dispersat. Un ofiţer a suferit răni uşoare şi 30 de persoane au fost reţinute şi eliberate ulterior, a declarat municipalitatea într-un comunicat de presă.

„Evident, există o serie de marşuri şi proteste suplimentare pe care le vom monitoriza astăzi şi suntem pe deplin pregătiţi, dacă lucrurile depăşesc limita şi devin ilegale, să efectuăm arestări suplimentare, dacă este necesar”, a spus O'Hara.

Casa Albă a repostat vineri pe reţelele sociale un nou videoclip filmat cu telefonul mobil al agentului de la serviciul de imigrare (ICE) care a împuşcat mortal o femeie din Minnesota, în maşina ei, săptămâna aceasta, completând documentarea unui incident ce a stârnit proteste la nivel naţional.

Sursa: News.ro

Citește și...
Noi imagini cu femeia ucisă de agentul ICE în Minneapolis. „Nu sunt supărată pe tine” | VIDEO
Stiri externe
Noi imagini cu femeia ucisă de agentul ICE în Minneapolis. „Nu sunt supărată pe tine” | VIDEO

Au apărut noi imagini cu ultimele clipe din viața femeii de 37 de ani care a fost împușcată mortal, în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație din Statele Unite.

The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO
Stiri externe
The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO

Administrația Trump a dezlănțuit o campanie agresivă de învinovățire a femeii ucise în Minneapolis de un agent ICE, scrie The Guardian. Publicația britanică expune cele mai importante 5 afirmații pe care le argumentează a fi false.

 

