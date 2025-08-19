Keir Starmer: „Progrese reale” după summitul de la Casa Albă privind războiul din Ucraina

Premierul britanic Keir Starmer a salutat "progresele reale" realizate în cadrul unui summit de la Casa Albă cu liderii europeni menit să pună capăt războiului din Ucraina, relatează PA Media şi dpa.

După un summit de vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit luni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii NATO şi europeni la Casa Albă.

Trump a spus că a discutat direct cu Putin pentru a începe planificarea unei întâlniri între liderul rus şi Zelenski, care va fi urmată apoi de o reuniune trilaterală în care va fi implicat şi el. Liderul de la Casa Albă a mai afirmat că Moscova va "accepta" eforturile internaţionale de a garanta securitatea Ucrainei.

Vorbind după eveniment, Starmer a descris discuţiile ca fiind "bune şi constructive".

"A existat un adevărat sentiment de unitate între liderii europeni care erau acolo şi preşedintele Trump şi preşedintele Zelenski", a adăugat el.

Prim-ministrul britanic a subliniat "două rezultate concrete" din discuţii, în primul rând colaborarea 'Coaliţiei celor dornici' cu SUA în privinţa garanţiilor de securitate.

"Asta este cu adevărat important pentru securitatea Ucrainei, pentru securitatea în Europa şi pentru securitatea în Regatul Unit", a spus Starmer.

"Celălalt rezultat concret a fost acordul că acum va exista o înţelegere bilaterală între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski, care s-a stabilit după un apel telefonic între preşedintele Trump şi preşedintele Putin în cursul după-amiezii, urmată de o trilaterală la care se va adăuga şi Trump", a afirmat el.

"Asta este o recunoaştere a principiului că, în ceea ce priveşte unele dintre aceste probleme, fie că este vorba de teritoriu sau de schimbul de prizonieri sau de problema foarte serioasă a returnării copiilor, Ucraina trebuie să fie la masă", a adăugat premierul britanic.

"Acestea au fost cele mai importante rezultate obţinute astăzi. Sunt rezultate pozitive, a fost un adevărat sentiment de unitate. Am făcut progrese reale astăzi", a mai declarat el.

