Keir Starmer: „Progrese reale” după summitul de la Casa Albă privind războiul din Ucraina

Stiri externe
19-08-2025 | 07:17
Keir Starmer
Getty

Premierul britanic Keir Starmer a salutat "progresele reale" realizate în cadrul unui summit de la Casa Albă cu liderii europeni menit să pună capăt războiului din Ucraina, relatează PA Media şi dpa.

autor
Vlad Dobrea

După un summit de vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit luni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii NATO şi europeni la Casa Albă.

Trump a spus că a discutat direct cu Putin pentru a începe planificarea unei întâlniri între liderul rus şi Zelenski, care va fi urmată apoi de o reuniune trilaterală în care va fi implicat şi el. Liderul de la Casa Albă a mai afirmat că Moscova va "accepta" eforturile internaţionale de a garanta securitatea Ucrainei.

Vorbind după eveniment, Starmer a descris discuţiile ca fiind "bune şi constructive".

"A existat un adevărat sentiment de unitate între liderii europeni care erau acolo şi preşedintele Trump şi preşedintele Zelenski", a adăugat el.

Citește și
Rămâne un decalaj între Rusia şi Europa în ceea ce priveşte necesitatea unui armistiţiu imediat
CNN: Rămâne un decalaj între Rusia şi Europa în ceea ce priveşte necesitatea unui armistiţiu imediat

Prim-ministrul britanic a subliniat "două rezultate concrete" din discuţii, în primul rând colaborarea 'Coaliţiei celor dornici' cu SUA în privinţa garanţiilor de securitate.

"Asta este cu adevărat important pentru securitatea Ucrainei, pentru securitatea în Europa şi pentru securitatea în Regatul Unit", a spus Starmer.

"Celălalt rezultat concret a fost acordul că acum va exista o înţelegere bilaterală între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski, care s-a stabilit după un apel telefonic între preşedintele Trump şi preşedintele Putin în cursul după-amiezii, urmată de o trilaterală la care se va adăuga şi Trump", a afirmat el.

"Asta este o recunoaştere a principiului că, în ceea ce priveşte unele dintre aceste probleme, fie că este vorba de teritoriu sau de schimbul de prizonieri sau de problema foarte serioasă a returnării copiilor, Ucraina trebuie să fie la masă", a adăugat premierul britanic.

"Acestea au fost cele mai importante rezultate obţinute astăzi. Sunt rezultate pozitive, a fost un adevărat sentiment de unitate. Am făcut progrese reale astăzi", a mai declarat el.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, volodimir zelenski, Keir Starmer,

Dată publicare: 19-08-2025 07:17

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
CNN: Rămâne un decalaj între Rusia şi Europa în ceea ce priveşte necesitatea unui armistiţiu imediat
Stiri externe
CNN: Rămâne un decalaj între Rusia şi Europa în ceea ce priveşte necesitatea unui armistiţiu imediat

Există încă o divergență reală de opinii între Europa și Rusia cu privire la necesitatea unui armistițiu, relatează CNN.

CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
Stiri externe
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”

Donald Trump a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Emmanuel Macron că Vladimir Putin vrea să găsească o soluție la războiul din Ucraina ca o favoare personală, relatează CNN.

Șeful NATO, despre Ucraina: Garanții de securitate de tip Articolul 5, fără aderare. Consacră principiul apărării colective
Stiri externe
Șeful NATO, despre Ucraina: Garanții de securitate de tip Articolul 5, fără aderare. Consacră principiul apărării colective

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că în discuţie nu este aderarea Ucrainei la NATO, ci garanţii de securitate de tip Articolul 5 pentru această ţară pe care Rusia a invadat-o în februarie 2022, informează Reuters.

Recomandări
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
Stiri externe
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”

Donald Trump a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Emmanuel Macron că Vladimir Putin vrea să găsească o soluție la războiul din Ucraina ca o favoare personală, relatează CNN.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM
Stiri Economice
Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”
Stiri Educatie
Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 August 2025

43:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12