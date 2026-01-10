Drapelul Republicii Islamice Iran a fost înlocuit temporar la Londra. Un manifestant a arborat steagul fostei monarhii VIDEO

Drapelul Republicii islamice Iran a fost înlocuit sâmbătă, pentru scurt timp, cu cel al fostului regim monarhic pe frontonul ambasadei iraniene la Londra.

Gestul a fost făcut de un manifestant, în timpul unei adunări de sute de persoane în sprijinul actualelor proteste din Iran, au indicat martori oculari pentru AFP.

Un videoclip difuzat pe reţelele sociale arată un bărbat pe balconul clădirii ambasadei, situată în apropiere de Hyde Park în centrul Londrei, înlăturând drapelul Republicii islamice, în urale, şi înlocuindu-l cu un steag ornat cu un leu şi un soare, simboluri ale monarhiei.

???? Breaking: The flag of Iran's embassy in London was replaced with the lion and sun flag ???? pic.twitter.com/nP04tvU7Jj — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 10, 2026

Drapelul monarhic a rămas acolo timp de câteva minute, înainte de a fi îndepărtat, au indicat mai mulţi martori unei jurnaliste a AFP la faţa locului.

„Democraţie pentru Iran, regele Reza Pahlavi (fiul fostul şah al Iranului, n.red.). Justiţie pentru Iran.”, au scandat manifestanţii, fluturând steaguri legate de fosta monarhie iraniană, răsturnată de revoluţia islamică din 1979.

Protestatarii cer schimbarea regimului

Unii agitau pancarte pe care scria „Free Iran”.

Poliţia londoneză a transmis pe X că la faţa locului s-au aflat agenţi după ce un manifestant „s-a căţărat pe balconul clădirii”, iar mai târziu a anunţat că a arestat două persoane, „una pentru intruziune cu circumstanţe agravante şi agresarea unui agent al forţelor de ordine, alta pentru pentru intruziune cu circumstanţe agravante”.

O altă persoană este dată în urmărire, a adăugat poliţia.

„Nu a fost constatată nicio tulburare gravă, iar poliţiştii vor rămâne la faţa locului pentru a asigura securitatea ambasadei”, a mai precizat poliţia metropolitană.

