Institutul științific din Venezuela, sub resturile bombelor. Se derulau cercetări pe celule stem pentru copii și petrol

Stiri externe
10-01-2026 | 20:45
IVIC Venezuela
IMAGO

La o săptămână de la operațiunea militară americană desfășurată asupra capitalei venezuelene Caracas și a zonelor învecinate, amploarea pagubelor provocate principalului institut științific al țării nu a fost încă stabilită în totalitate.

autor
Mihai Niculescu

La Institutul Venezuelean de Cercetare Științifică (IVIC), care găzduia și unul dintre primele reactoare nucleare din America Latină, operațiunile de curățare și îndepărtare a resturilor continuă, inclusiv colectarea fragmentelor de rachete după atacul american de acum o săptămână, potrivit unei constatări a agenției EFE, transmite Agerpres.

Autoritățile au indicat că două rachete au lovit direct complexul IVIC în timpul atacurilor care au dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Printre distrugerile constatate se numără geamuri sparte, plafoane prăbușite, găuri în pereți și instalații complet distruse.

Reluarea activităților institutului, programată inițial pentru 5 ianuarie, după sărbătorile de iarnă, a fost amânată până la data de 19 ianuarie.

Pe lângă daunele materiale, conducerea și cercetătorii institutului vorbesc despre o lovitură severă la nivel moral și despre un atac direct asupra științei și tehnologiei venezuelene. Directorul IVIC, Alberto Quintero, care deține și funcția de viceministru al Aplicării cunoștințelor științifice, a declarat agenției EFE că rețeaua electrică a fost grav afectată, perturbând alimentarea cu energie a cel puțin jumătate dintre cele 24 de centre ale institutului, unde lucrează aproximativ 1.800 de persoane, precum și sistemul de pompare a apei.

Citește și
donald trump
Donald Trump se va întâlni cu liderii marilor companii petroliere pentru a-i atrage de partea strategiei sale în Venezuela

Centrul de matematici, care adăpostește și Universitatea Națională de Științe, a fost complet distrus, iar Centrul de fizică și Centrul de chimie au suferit, de asemenea, avarii importante. Potrivit lui Quintero, aceste structuri sunt esențiale pentru analizele necesare explorării și rafinării petrolului, principalul pilon al economiei venezuelene.

Prejudiciile aduse Venezuelei

În acest context, oficialul a avertizat că evaluarea pagubelor trebuie să depășească inventarierea distrugerilor materiale, descrise drept „destul de considerabile”, și să ia în calcul impactul asupra activităților strategice ale țării. „Putem număra clădirile afectate, geamurile sparte sau cantitatea de energie pierdută, dar situația este mult mai complexă atunci când analizăm lucrările întrerupte și prejudiciile aduse Venezuelei”, a afirmat acesta.

Directorul Unității de terapie celulară, José Cardiel, a precizat că repornirea activităților IVIC și ale Centrului de medicină regenerativă a fost serios perturbată. Centrul avea programate tratamente cu celule-suşă (stem, n.r.) destinate copiilor, în special celor care suferă de malformații osoase.

La rândul său, Noemí Chacón, directoarea Centrului de ecologie, a declarat că atacul a afectat nu doar infrastructura, ci și activitatea științifică zilnică. „Am fost ținta unei agresiuni militare. Dauna morală este una dintre cele mai grave, deoarece ne-am simțit extrem de vulnerabili în fața unui astfel de atac”, a spus ea.

Potrivit guvernului condus de președinta Delcy Rodríguez, atacurile s-au soldat cu aproximativ o sută de morți, civili și militari. Ministrul științei și tehnologiei, Gabriela Jiménez, a catalogat operațiunea drept „un act de agresiune imperialistă fără precedent împotriva poporului venezuelean”, acuzând că a fost vizată inclusiv infrastructura civilă și științifică.

Sursa: Agerpres

Etichete: venezuela, stiinta, distrugeri,

Dată publicare: 10-01-2026 20:35

Articol recomandat de sport.ro
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Citește și...
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului
Stiri externe
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului

Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri pe reţeaua sa Truth Social că a ”anulat” un nou atac în Venezuela, după eliberarea unui ”număr mare de deţinuţi politici” de către Caracas, relatează AFP.

Donald Trump se va întâlni cu liderii marilor companii petroliere pentru a-i atrage de partea strategiei sale în Venezuela
Stiri externe
Donald Trump se va întâlni cu liderii marilor companii petroliere pentru a-i atrage de partea strategiei sale în Venezuela

Donald Trump îi primește vineri pe liderii marilor companii petroliere pentru a încerca să îi convingă să adere la strategia sa în Venezuela, unde intenționează să impună un control asupra petrolului pentru mulți ani.

HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată
Stiri Economice
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, chiar din locuința sa din Venezuela, a demonstrat că președintele SUA, Donald Trump, trebuie luat în serios când lansează amenințări.

De ce ar putea Venezuela să devină o capcană pentru SUA și ce greșeli a făcut Trump când a ordonat capturarea lui Maduro
Stiri externe
De ce ar putea Venezuela să devină o capcană pentru SUA și ce greșeli a făcut Trump când a ordonat capturarea lui Maduro

În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, forţele americane au lansat o operaţiune militară la Caracas şi l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, pe care l-au transportat ulterior în SUA, scrie European Pravda.

Casa Albă: SUA vor dicta deciziile noilor autorități din Venezuela și vor controla pe termen nelimitat exporturile de petrol
Stiri externe
Casa Albă: SUA vor dicta deciziile noilor autorități din Venezuela și vor controla pe termen nelimitat exporturile de petrol

Casa Albă a declarat miercuri că SUA vor continua să influențeze deciziile noilor autorități din Venezuela, iar Washingtonul va controla pe termen nelimitat exporturile de petrol și veniturile aferente

Recomandări
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben
Stiri actuale
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben

Țara noastră a fost cuprinsă de un val de aer polar, iar acest lucru este resimțit în toate localitățile. S-au înregistrat minime de -10 până la -14 grade Celsius.

Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână
Stiri actuale
Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână

Gripa continuă să facă victime. S-au înregistrat 8 decese într-o singură săptămână, iar riscurile rămân ridicate, avertizează specialiștii.

Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului
Stiri externe
Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului

Regimul de la Teheran este în pragul colapsului întrucât nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59