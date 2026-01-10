Institutul științific din Venezuela, sub resturile bombelor. Se derulau cercetări pe celule stem pentru copii și petrol

La o săptămână de la operațiunea militară americană desfășurată asupra capitalei venezuelene Caracas și a zonelor învecinate, amploarea pagubelor provocate principalului institut științific al țării nu a fost încă stabilită în totalitate.

La Institutul Venezuelean de Cercetare Științifică (IVIC), care găzduia și unul dintre primele reactoare nucleare din America Latină, operațiunile de curățare și îndepărtare a resturilor continuă, inclusiv colectarea fragmentelor de rachete după atacul american de acum o săptămână, potrivit unei constatări a agenției EFE, transmite Agerpres.

Autoritățile au indicat că două rachete au lovit direct complexul IVIC în timpul atacurilor care au dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Printre distrugerile constatate se numără geamuri sparte, plafoane prăbușite, găuri în pereți și instalații complet distruse.

Confirmed: The United States completely destroyed a vital scientific and academic center in Venezuela, located in Miranda state. On Saturday, January 3 at 1:57am, facilities of the Mathematics Center of the Venezuelan Institute of Scientific Research (IVIC) were destroyed in the… pic.twitter.com/wRpk2HeG2a — Camila (@camilapress) January 7, 2026

Reluarea activităților institutului, programată inițial pentru 5 ianuarie, după sărbătorile de iarnă, a fost amânată până la data de 19 ianuarie.

Pe lângă daunele materiale, conducerea și cercetătorii institutului vorbesc despre o lovitură severă la nivel moral și despre un atac direct asupra științei și tehnologiei venezuelene. Directorul IVIC, Alberto Quintero, care deține și funcția de viceministru al Aplicării cunoștințelor științifice, a declarat agenției EFE că rețeaua electrică a fost grav afectată, perturbând alimentarea cu energie a cel puțin jumătate dintre cele 24 de centre ale institutului, unde lucrează aproximativ 1.800 de persoane, precum și sistemul de pompare a apei.

Centrul de matematici, care adăpostește și Universitatea Națională de Științe, a fost complet distrus, iar Centrul de fizică și Centrul de chimie au suferit, de asemenea, avarii importante. Potrivit lui Quintero, aceste structuri sunt esențiale pentru analizele necesare explorării și rafinării petrolului, principalul pilon al economiei venezuelene.

Prejudiciile aduse Venezuelei

În acest context, oficialul a avertizat că evaluarea pagubelor trebuie să depășească inventarierea distrugerilor materiale, descrise drept „destul de considerabile”, și să ia în calcul impactul asupra activităților strategice ale țării. „Putem număra clădirile afectate, geamurile sparte sau cantitatea de energie pierdută, dar situația este mult mai complexă atunci când analizăm lucrările întrerupte și prejudiciile aduse Venezuelei”, a afirmat acesta.

Directorul Unității de terapie celulară, José Cardiel, a precizat că repornirea activităților IVIC și ale Centrului de medicină regenerativă a fost serios perturbată. Centrul avea programate tratamente cu celule-suşă (stem, n.r.) destinate copiilor, în special celor care suferă de malformații osoase.

La rândul său, Noemí Chacón, directoarea Centrului de ecologie, a declarat că atacul a afectat nu doar infrastructura, ci și activitatea științifică zilnică. „Am fost ținta unei agresiuni militare. Dauna morală este una dintre cele mai grave, deoarece ne-am simțit extrem de vulnerabili în fața unui astfel de atac”, a spus ea.

Potrivit guvernului condus de președinta Delcy Rodríguez, atacurile s-au soldat cu aproximativ o sută de morți, civili și militari. Ministrul științei și tehnologiei, Gabriela Jiménez, a catalogat operațiunea drept „un act de agresiune imperialistă fără precedent împotriva poporului venezuelean”, acuzând că a fost vizată inclusiv infrastructura civilă și științifică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













