Traian Băsescu: „De fapt, asta era toată cheia: nu era nevoie de creşteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor”

Fostul președinte Traian Băsescu susține că majorările de taxe nu erau necesare pentru populație și că soluția corectă ar fi fost reducerea cheltuielilor statului, în special în zonele care au generat deficitul bugetar.

El face trimitere la anul 2010, subliniind că, deși nu îi face plăcere să vorbească despre acea perioadă, atunci măsurile au fost direcționate către „zona care a generat deficitul”.

În opinia lui Traian Băsescu, deficitul bugetar „în linii mari se acoperă” prin creșterea taxelor doar dacă statul reduce simultan din cheltuieli, însă fostul șef al statului consideră că nu era nevoie de majorarea fiscalității, ci de tăieri precise acolo unde cheltuielile au crescut. „De fapt, asta era toată cheia: nu era nevoie de creşteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor. (...) Sunt 17 taxe şi accize, accizele au fost mărite, la fel unele taxe, nu-s multe taxe noi, dar peste tot a crescut fiscalitatea”, a afirmat Băsescu, citat de news.ro.

Acesta a explicat impactul acestor măsuri din perspectiva unui pensionar cu venituri mici. „Încercam să mă pun în situaţia unui om care are o pensie de 2000 de lei. Taxa pe casă vede că s-a dublat, sau chiar mai mult, taxa pe maşină a explodat şi ea. Pe dividende sunt taxe suplimentare. Oriunde se mișcă românul, îl izbeşte o taxă crescută”, a spus fostul președinte, apreciind că această soluție fiscală a fost profund greșită.

Vinovații nu sunt nici populația, nici privații

Traian Băsescu insistă că populația și sectorul privat nu sunt responsabile pentru deficitul bugetar. „De asta cred că s-a greşit foarte mult cu această soluţie. Este opinia mea, care am făcut altceva, deci eu am o experienţă, nu vorbesc că mi se pare (...) De ce insist să spun că nu e corect? Pentru că deficitul nu s-a făcut de toată populaţia, sectorul privat nu a avut nicio contribuţie, marele deficit s-a creat pe pensii şi pe salarii şi pe celebrele sporuri, asta înseamnă aici trebuia operat”, a declarat el.

Fostul șef al statului arată că fonduri din rezerva bugetară au fost folosite pentru creșteri salariale și sporuri în sectorul bugetar și se întreabă de ce ajustările nu au fost făcute exclusiv în acele zone. „Numai la bugetari s-au utilizat bani din rezervă a să crească sporurile sau salariile. De ce nu te-au dus doar acolo? De ce pui toată economia, tot sectorul, privat să fie părtaş la recuperarea unor bani care s-au dat nesăbuit pentru ca tu, PSD, sau tu, PNL, să câştigi alegerile?”, a afirmat Traian Băsescu.

Referindu-se din nou la anul 2010, fostul președinte spune că România s-a confruntat atunci cu o situație similară privind deficitul bugetar, însă măsurile adoptate au vizat „zona care a generat deficitul, nu şi către sectorul privat”. În opinia sa, actualele măsuri ar fi putut fi aplicate „în mod gradat”, pentru a evita împingerea cetățenilor „într-o situaţie extrem de dificilă”.

