Traian Băsescu: „De fapt, asta era toată cheia: nu era nevoie de creşteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor”

Stiri actuale
10-01-2026 | 21:17
traian basescu
Inquam Photos / Codrin Unici

Fostul președinte Traian Băsescu susține că majorările de taxe nu erau necesare pentru populație și că soluția corectă ar fi fost reducerea cheltuielilor statului, în special în zonele care au generat deficitul bugetar.

autor
Mihai Niculescu

El face trimitere la anul 2010, subliniind că, deși nu îi face plăcere să vorbească despre acea perioadă, atunci măsurile au fost direcționate către „zona care a generat deficitul”.

În opinia lui Traian Băsescu, deficitul bugetar „în linii mari se acoperă” prin creșterea taxelor doar dacă statul reduce simultan din cheltuieli, însă fostul șef al statului consideră că nu era nevoie de majorarea fiscalității, ci de tăieri precise acolo unde cheltuielile au crescut. „De fapt, asta era toată cheia: nu era nevoie de creşteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor. (...) Sunt 17 taxe şi accize, accizele au fost mărite, la fel unele taxe, nu-s multe taxe noi, dar peste tot a crescut fiscalitatea”, a afirmat Băsescu, citat de news.ro.

Acesta a explicat impactul acestor măsuri din perspectiva unui pensionar cu venituri mici. „Încercam să mă pun în situaţia unui om care are o pensie de 2000 de lei. Taxa pe casă vede că s-a dublat, sau chiar mai mult, taxa pe maşină a explodat şi ea. Pe dividende sunt taxe suplimentare. Oriunde se mișcă românul, îl izbeşte o taxă crescută”, a spus fostul președinte, apreciind că această soluție fiscală a fost profund greșită.

Vinovații nu sunt nici populația, nici privații

Traian Băsescu insistă că populația și sectorul privat nu sunt responsabile pentru deficitul bugetar. „De asta cred că s-a greşit foarte mult cu această soluţie. Este opinia mea, care am făcut altceva, deci eu am o experienţă, nu vorbesc că mi se pare (...) De ce insist să spun că nu e corect? Pentru că deficitul nu s-a făcut de toată populaţia, sectorul privat nu a avut nicio contribuţie, marele deficit s-a creat pe pensii şi pe salarii şi pe celebrele sporuri, asta înseamnă aici trebuia operat”, a declarat el.

Citește și
basescu
Băsescu: Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să îşi ţină funcţia

Fostul șef al statului arată că fonduri din rezerva bugetară au fost folosite pentru creșteri salariale și sporuri în sectorul bugetar și se întreabă de ce ajustările nu au fost făcute exclusiv în acele zone. „Numai la bugetari s-au utilizat bani din rezervă a să crească sporurile sau salariile. De ce nu te-au dus doar acolo? De ce pui toată economia, tot sectorul, privat să fie părtaş la recuperarea unor bani care s-au dat nesăbuit pentru ca tu, PSD, sau tu, PNL, să câştigi alegerile?”, a afirmat Traian Băsescu.

Referindu-se din nou la anul 2010, fostul președinte spune că România s-a confruntat atunci cu o situație similară privind deficitul bugetar, însă măsurile adoptate au vizat „zona care a generat deficitul, nu şi către sectorul privat”. În opinia sa, actualele măsuri ar fi putut fi aplicate „în mod gradat”, pentru a evita împingerea cetățenilor „într-o situaţie extrem de dificilă”.

Sursa: News.ro

Etichete: traian basescu, taxe si impozite, deficit bugetar,

Dată publicare: 10-01-2026 21:10

Articol recomandat de sport.ro
Șumudică „turbează“: fotbalistul-parior l-a „împușcat“ și i-a stricat debutul la arabi
Șumudică „turbează“: fotbalistul-parior l-a „împușcat“ și i-a stricat debutul la arabi
Citește și...
Traian Băsescu: Magistraţii sunt independenţi atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, rămân slugi
Stiri Politice
Traian Băsescu: Magistraţii sunt independenţi atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, rămân slugi

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că ar vrea să creadă că dialogul pe care actualul şef al statului, Nicuşor Dan, îl va avea cu magistraţii va fi unul util, afirmând că magistraţii sunt independenţi ”atât cât vor ei”.

 

Băsescu: Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să îşi ţină funcţia
Stiri actuale
Băsescu: Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să îşi ţină funcţia

Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă şi subliniază că problema nu este liderul PNL, Ilie Bolojan, ci Sorin Grindeanu, şeful PSD, „care nu înţelege că ţara e într-un moment de mare dificultate”.

Băsescu: Dacă Băluţă ar fi câştigat, Grindeanu cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie
Stiri Politice
Băsescu: Dacă Băluţă ar fi câştigat, Grindeanu cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.

 

Traian Băsescu: Rezultatul slab al lui Drulă la Primăria Capitalei, o „execuţie” pentru ceea ce USR a făcut la guvernare
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Rezultatul slab al lui Drulă la Primăria Capitalei, o „execuţie” pentru ceea ce USR a făcut la guvernare

Traian Băsescu a afirmat că rezultatul slab al lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei este o sancţiune pentru guvernarea USR. El a spus că PSD trebuie să îşi aleagă mai atent candidaţii şi a exclus riscul ruperii coaliţiei.

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

Recomandări
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben
Stiri actuale
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben

Țara noastră a fost cuprinsă de un val de aer polar, iar acest lucru este resimțit în toate localitățile. S-au înregistrat minime de -10 până la -14 grade Celsius.

Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână
Stiri actuale
Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână

Gripa continuă să facă victime. S-au înregistrat 8 decese într-o singură săptămână, iar riscurile rămân ridicate, avertizează specialiștii.

Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului
Stiri externe
Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului

Regimul de la Teheran este în pragul colapsului întrucât nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59