Lucrarea se numește „Orange Plague” (Ciuma portocalie) și îl prezintă pe Trump nud, așezat pe umerii unui bărbat mai mic. Liderul american ține în mâini o crosă lungă de aur și o balanță. Potrivit artistului, statuia este acoperită cu aur de 23 de carate, informează DW.

Sculptura este cunoscută și sub denumirea de „Regele nedreptății”. Lângă aceasta au fost amplasate panouri explicative, care descriu personajul ca fiind așezat pe spatele unui bărbat ce se scufundă sub greutatea poverii.

Mesajul de pe panou continuă cu replica: „Aș face orice să-l ajut. Cu excepția faptului de a coborî de pe spatele lui”. Prin intermediul lucrării, artistul îl acuză pe Trump că împiedică eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Statuia a fost amplasată la o intersecție care leagă două dintre clădirile Parlamentului European și va rămâne acolo până joi. Per Clausen, deputat danez de stânga în Parlamentul European, care l-a invitat pe artist să expună lucrarea, spune că nu se teme de o eventuală reacție din partea președintelui american.

„Dacă cineva este atât de sensibil încât nu poate tolera expunerea acestei sculpturi în Parlamentul European, atunci nu are ce căuta pe scena mondială”, a declarat Clausen.

Donald Trump nu a făcut până acum niciun comentariu cu privire la statuie. Lucrarea a fost prezentată și în alte orașe europene, precum și la conferința ONU privind schimbările climatice COP30, desfășurată la Belém, în Brazilia.