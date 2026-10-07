Cinci suspecți au fost ridicați de polițiști, iar locuințele le-au fost percheziționate cu informații din anchetă.

După o noapte petrecută în arest, suspecții sunt duși în fața procurorilor, care vor decide mai departe dacă cer arestarea lor preventivă sau îi cercetează în libertate. Însă, polițiștii vorbesc de o schemă infracțională destul de bine pusă la punct, coordonată de un bărbat din București. Unii dintre suspecți aveau rolul de operatori call center, în sensul că sunau victimele și le invitau la așa-zise evaluări medicale. Consultații li se promiteau o electrocardiogramă gratuită. Oamenii înțelegeau că nu e vorba de niciun ban și că totul este gratuit.

Însă în momentul în care ajungeau la acele clinici, vorbim de două spații închiriate în București, acolo lucrurile se schimbau. Oamenii erau păcăliți să creadă că sunt grav bolnavi, că au afecțiuni medicale grave și li se oferea și leacul, anumite echipamente medicale, cum ar fi concentratoare de oxigen, saltele sau purificatoare de apă, care le va salva viața.

Însă, mai departe, procurorii și anchetatorii spun că indivizii nu dădeau semne de milă, compasiune, întrucât atunci când persoanele, victimele le spuneau că nu au bani să cumpere, le ofereau imediat oportunitatea de a lua un credit bancar și chiar mergeau cu acești bătrâni în sediul băncilor ca să se asigure că obțin acei bani, astfel încât să cumpere dispozitivele medicale de care vă povesteam mai devreme, la niște prețuri, spun anchetatorii, foarte mari, iar unele dintre ele ar fi fost, spun surse apropiate anchetei, second-hand nici măcar nu erau noi.

Totul a ieșit la iveală după ce unele victime și-au dat seama că au fost înșelate și s-au plâns poliției. Acum, cei șase suspecți au fost reținuți și urmează să vedem ce decid mai departe organele judiciare.