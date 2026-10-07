Republica Islamică a revendicat controlul asupra acestei căi navigabile strategice, prin care tranzitau o cincime din hidrocarburile lumii înainte de război, încă de la începutul conflictului declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile americane şi israeliene împotriva Iranului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Acum, Teheranul solicită navelor care doresc să tranziteze strâmtoarea să obţină autorizaţie din partea sa, iar cele care nu se conformează riscă să fie atacate.

Un număr tot mai mare de petroliere traversează strâmtoarea pentru a părăsi Golful sub escortă americană.

Monarhiile din regiune reuşesc astfel să exporte volume tot mai mari de ţiţei: la sfârşitul lunii septembrie, acestea au atins nivelurile de dinainte de război, conform datelor de la platforma de monitorizare Kpler.

„Acum tranzitează aproape la fel de mult petrol ca înainte de începerea acestui conflict. Prin urmare, au pierdut controlul complet asupra strâmtorii", a declarat Marco Rubio într-o conferinţă de presă comună cu omologul său grec, George Gerapetritis.

Secretarul de stat a mai adăugat că iranienii au devenit "mult mai puţin puternici din punct de vedere militar".

În contextul în care Washingtonul şi-a intensificat recent presiunea economică asupra Teheranului, secretarul de Stat a afirmat că, din cauza sancţiunilor „devastatoare", economia iraniană este „pe punctul de a ajunge într-o situaţie pe care puţine ţări din lume au experimentat-o", urmând să devină „catastrofală", a spus el.