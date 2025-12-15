Cine sunt teroriștii de pe plaja Bondi. Trăgătorii sunt tată și fiu, iar unul dintre ei era monitorizat de servicii

E doliu național în Australia, după atacul terorist de duminică, care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

Bilanțul tragic a ajuns la 15 persoane ucise și alte 40 rănite - multe dintre acestea sunt în stare gravă. Totul după ce doi indivizi, tată și fiu, au tras în mulțimea strânsă la un eveniment de Hanuka, pe populara plajă Bondi.

Printre cei uciși se numără o fetiță de 10 ani, dar și un supraviețuitor al lagărelor naziste. Unul dintre atacatori, tatăl, a fost ucis de poliție, iar celălalt, fiul, este în stare critică.

Primele focuri de armă s-au auzit în jurul orei 18 și 50 de minute, în timpul unui eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanuka, organizat pe celebra plajă australiană Bondi. Mai bine de o mie de persoane participau la petrecere.

Martor: „Am sărit peste un gard mic, pe lângă locul unde era parcată o mașină de poliție, iar atunci au izbucnit împușcăturile. Toată lumea a început să fugă, iar lângă mine, doi polițiști zăceau pe jos. Am căzut, îmi curgea sânge din mână.”

Mai mulți curajoși îi filmează pe atacatori: doi bărbați îmbrăcați în negru, care trag asupra mulțimii, de pe un pod pietonal.

Bărbat: „Am văzut doi oameni, cu puști, ca lunetiștii... Și bum, bum, bum, se trăgea peste tot. La un moment dat unul a tras înspre mine. A ratat, și eu m-am ascuns după o mașină.”

Reporter: Spui că te-a luat la țintă?

Bărbat: „Da, a vrut să tragă în mine. Era acolo o mamă însărcinată, era foarte speriată. Am fugit cu ea și mi-a spus să sun la spital...”

Mulțimea e cuprinsă de panică. Oamenii fug unde văd cu ochii, se aruncă la pământ sau se ascund după mașini, în timp ce se aud focuri de armă.

Martor: „Am văzut un copil, o fetiță de vreo 8 ani, care fusese rănită la picior. Plângea și era întinsă pe jos, în spatele mamei ei. Mama era și ea la pământ, își strângea copiii în brațe. Celălalt copil avea cam 2 sau 3 ani. Așa stăteau, iar mulți oameni fugeau de acolo.”

Atacatorul dezarmat ia o altă armă și trage din nou

Un localnic de 43 de ani, proprietar al unui magazin de fructe, reușește să-l dezarmeze pe unul dintre trăgători, după ce îl atacă din spate.

Atacatorul dezarmat revine apoi pe pasarelă, ia o altă armă și continuă să tragă asupra oamenilor, până când este împușcat mortal de polițiști. Celălalt individ a fost rănit grav, după doar câteva minute.

Anthony Albanese, premierul Australiei: „Este un atac împotriva comunității evreiești în prima zi de Hanuka, care ar fi trebuit să fie o zi de bucurie, de sărbătoare. Este un act malefic de antisemitism, terorism, care a lovit inima națiunii noastre. Nu este loc pentru asemenea ură, violență și terorism în națiunea noastră. Să fie clar. Le vom eradica”.

Printre victime se află un copil de 10 ani, precum și un supraviețuitor al Holocaustului.

Victimă: „Mă simt oribil. Nu mai am soț, nu știu unde e trupul lui și nimeni nu poate să-mi dea vreun răspuns.”

Între zecile de răniți sunt și doi polițiști, dar și bărbatul care l-a dezarmat pe unul dintre atacatori.

Vărul eroului: „Este încă în spital și nu știm ce se întâmplă acolo, dar ne-a spus doctorul că va fi bine. Este un erou, este un erou 100%.”

Autoritățile susțin că omul a salvat nenumărate vieți, iar curajul lui a fost apreciat și de liderul israelian Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Am văzut acțiunea unui om curajos. Se dovedește că este un musulman curajos și îl salut, pentru că l-a oprit pe unul dintre acești teroriști să ucidă evrei nevinovați.”

Autoritățile tratează cazul drept un atac terorist. Trăgătorii sunt un tată de 50 de ani și fiul său de 24 de ani - ambii din Sydney. Fiul, identificat ca Naveed Akram, un zilier recent concediat, e în stare critică la spital, sub pază. Tatăl lui, ucis de polițiști, avea licență pentru arme de foc de un deceniu și deținea legal șase arme. Unul dintre cei doi era monitorizat de serviciile australiene de informații. Poliția a percheziționat casa familiei Akram, dar nu a confirmat cine anume era monitorizat.

