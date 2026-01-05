China avertizează că nu va accepta „judecători ai lumii” după capturarea lui Maduro de către SUA

China nu va accepta ca o ţară să îşi asume rolul de "judecător al lumii", a declarat duminică ministrul de externe chinez, Wang Yi, după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, informează luni EFE.

"Nu am considerat niciodată că vreo ţară poate acţiona ca 'poliţistul lumii' şi nici nu acceptăm ca vreo naţiune să pretindă că este 'judecătorul lumii'; suveranitatea şi securitatea tuturor statelor trebuie să fie pe deplin protejate de dreptul internaţional", a afirmat Wang într-o întâlnire cu omologul său pakistanez, Ishaq Dar, la Beijing.

În timpul convorbirilor, ministrul de externe chinez a declarat că panorama internaţională "devine din ce în ce mai turbulentă şi complexă", iar fenomenele de "unilateralism" şi "presiune hegemonică" se intensifică.

Opoziție fermă față de folosirea forței

În acest context, Beijingul s-a opus "în mod constant" utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale, precum şi "impunerii voinţei unei ţări asupra altora", a remarcat Wang.

"China este dispusă să colaboreze cu comunitatea internaţională, inclusiv cu Pakistanul, pentru a respecta cu fermitate Carta ONU, a proteja standardul minim de moralitate internaţională, a insista asupra egalităţii suverane a statelor, a menţine împreună pacea şi dezvoltarea mondială şi a promova împreună edificarea unei comunităţi cu un viitor comun pentru omenire", a afirmat diplomatul chinez.

Aceste declaraţii au venit după ce Ministerul de Externe de la Beijing şi-a exprimat anterior "profunda îngrijorare" cu privire la capturarea lui Maduro şi a partenerei sale, Cilia Flores, de către Statele Unite.

Ministerul de Externe chinez a cerut "eliberarea imediată" a celor doi şi a pledat ca actuala criză din Venezuela să fie rezolvată prin "dialog şi negocieri", îndemnând în acelaşi timp Washingtonul să "garanteze siguranţa personală" a lui Maduro şi Flores, fără a anunţa alte măsuri.

Purtătorul de cuvânt al MAE chinez, Lin Jian, a declarat că acţiunile Washingtonului "încalcă în mod clar dreptul internaţional şi normele fundamentale care guvernează relaţiile internaţionale", precum şi "scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite".

În acest sens, el a acuzat Statele Unite că au recurs la o "utilizare flagrantă a forţei" împotriva unei ţări suverane şi că au desfăşurat acţiuni care, potrivit Beijingului, "subminează suveranitatea Venezuelei".

Risc pentru stabilitatea Americii Latine

Lin a subliniat că aceste acţiuni "ameninţă pacea şi stabilitatea în America Latină şi Caraibe", o regiune pe care China o consideră o "zonă de pace", şi a reiterat opoziţia ţării sale faţă de utilizarea sau ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale.

În mai multe răspunsuri adresate jurnaliştilor, Lin a insistat că Washingtonul trebuie "să înceteze eforturile de a submina guvernul venezuelean" şi să rezolve criza "prin dialog şi negocieri".

China, a adăugat el, "susţine convocarea unei reuniuni de urgenţă de către Consiliul de Securitate al ONU" pentru a aborda situaţia şi a susţinut îndeplinirea responsabilităţilor organismului în conformitate cu mandatul său.

Întrebat despre contactele Beijingului cu Caracasul după capturarea lui Maduro, purtătorul de cuvânt a reiterat că China "respectă suveranitatea şi independenţa Venezuelei" şi are încredere că ţara "îşi gestionează afacerile interne în conformitate cu Constituţia şi legile sale", fără a confirma discuţii directe cu vicepreşedinta Delcy Rodriguez, care a preluat preşedinţia interimară a Venezuelei.

În ceea ce priveşte cooperarea bilaterală, Lin a menţionat că "cooperarea energetică este o cooperare între state suverane" şi este "protejată de dreptul internaţional şi de legile ţărilor implicate".

Beijingul își menține angajamentele față de Caracas

În acest context, el a declarat că, "indiferent de schimbările situaţiei interne din Venezuela", disponibilitatea Chinei de a aprofunda cooperarea cu ţara din Caraibe "în diverse domenii nu se va schimba" şi că "interesele legitime" ale Chinei în Venezuela "vor continua să fie protejate în conformitate cu legea".

Purtătorul de cuvânt a respins, de asemenea, afirmaţiile conform cărora Beijingul încearcă să stabilească "sfere de influenţă" în America Latină şi a afirmat că politica Chinei faţă de regiune "este consecventă şi stabilă", bazată pe principiile neinterferenţei, egalităţii şi beneficiului reciproc şi fără aliniere ideologică.

China, a adăugat Lin, "va rămâne un bun prieten şi un bun partener" al ţărilor din America Latină şi Caraibe şi este dispusă să colaboreze cu acestea pentru a "respecta Carta ONU, a proteja echitatea şi justiţia internaţională" şi a răspunde împreună tensiunilor care decurg din situaţia actuală din Venezuela.

China menţine o relaţie diplomatică şi economică strânsă cu Venezuela, consolidată în timpul preşedinţiilor preşedintelui chinez Xi Jinping şi Maduro.

La rândul său, guvernul venezuelean şi-a exprimat duminică recunoştinţa pentru poziţia adoptată de China.

În mesajele postate pe contul său de Telegram, ministrul de externe Yvan Gil a mulţumit pentru "poziţia sa fermă" a Chinei.

Operațiunea militară a SUA în Venezuela

Statele Unite au desfăşurat o operaţiune militară în Caracas şi în mai multe state venezuelene sâmbătă dimineaţă devreme, care a inclus bombardamente asupra zonelor militare şi urbane şi a întrerupt alimentarea cu energie electrică în mai multe părţi ale capitalei.

În timpul operaţiunii, preşedintele şi partenera sa au fost capturaţi şi duşi la Centrul Metropolitan de Detenţie (MDC) din Brooklyn, o închisoare federală de înaltă securitate. Aceştia vor compărea luni în faţa unui tribunal federal din New York pentru prima lor audiere în Statele Unite.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Tribunalului Districtual Sudic din New York, ambii vor fi aduşi în faţa judecătorului federal Alvin K. Hellerstein din Manhattan la ora locală 12:00 (17:00 GMT).

