Incidente pe aeroportul din Cluj. Un avion s-a întors din cauza vremii, altul a lovit un stol de păsări
Incidente pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion venit din Istanbul a fost nevoit să se întoarcă, după ce pilotul a refuzat aterizarea din cauza vremii rele.
Iar duminică, o aeronavă care venea din Germania a lovit un stol de păsări înainte de a ajunge la sol, iar echipajul s-a îndreptat spre Budapesta.
Aeronava a decolat de pe aeroportul din Istanbul în jurul orei 08:30, însă nu a mai reușit să aterizeze la Cluj. Timp de aproximativ 30 de minute, avionul s-a învârtit în aer, însă pilotul a decis să refuze aterizarea din cauza ninsorii și a condițiilor nefavorabile de pe pistă.
În cele din urmă, din motive de siguranță, aeronava a fost redirecționată înapoi către aeroportul din Turcia, unde a aterizat în jurul orei 11:30.
Avionul din Germania a aterizat la Budapesta după ce a lovit un stol de păsări la Cluj
Cealaltă aeronavă, care venea din Germania, în timp ce se apropia de sol, în jurul orei 14:00, a lovit un stol de păsări. Și de această dată din motive de siguranță, pilotul a decis să nu mai încerce o nouă aterizare pe același aeroport și a redirecționat avionul către aeroportul din Budapesta, unde a aterizat în siguranță.
Reprezentanții aeroportului din Cluj au confirmat cele două incidente și vor lua măsuri astfel încât următoarele zboruri să nu mai fie afectate de condițiile meteo.
Sursa: Pro TV
Etichete: avioane, aeroport cluj, incidente,
Dată publicare:
05-01-2026 12:57