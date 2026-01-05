Incidente pe aeroportul din Cluj. Un avion s-a întors din cauza vremii, altul a lovit un stol de păsări

05-01-2026 | 12:57
avion

Incidente pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion venit din Istanbul a fost nevoit să se întoarcă, după ce pilotul a refuzat aterizarea din cauza vremii rele.

 

Alexandra Clej

Iar duminică, o aeronavă care venea din Germania a lovit un stol de păsări înainte de a ajunge la sol, iar echipajul s-a îndreptat spre Budapesta.

Aeronava a decolat de pe aeroportul din Istanbul în jurul orei 08:30, însă nu a mai reușit să aterizeze la Cluj. Timp de aproximativ 30 de minute, avionul s-a învârtit în aer, însă pilotul a decis să refuze aterizarea din cauza ninsorii și a condițiilor nefavorabile de pe pistă.

În cele din urmă, din motive de siguranță, aeronava a fost redirecționată înapoi către aeroportul din Turcia, unde a aterizat în jurul orei 11:30.

Avionul din Germania a aterizat la Budapesta după ce a lovit un stol de păsări la Cluj

Cealaltă aeronavă, care venea din Germania, în timp ce se apropia de sol, în jurul orei 14:00, a lovit un stol de păsări. Și de această dată din motive de siguranță, pilotul a decis să nu mai încerce o nouă aterizare pe același aeroport și a redirecționat avionul către aeroportul din Budapesta, unde a aterizat în siguranță.

Avion Wizz Air
Orașul din România unde a aterizat primul avion din anul 2026. Venea din Italia și avea zeci de pasageri

Reprezentanții aeroportului din Cluj au confirmat cele două incidente și vor lua măsuri astfel încât următoarele zboruri să nu mai fie afectate de condițiile meteo. 

Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare

