Ursula von der Leyen, despre Hubul de Securitate de la Marea Neagră: Comisia Europeană este pregătită să sprijine România

Aceasta a transmis că o decizie privind hubul revine statelor membre UE şi oferindu-i asigurări că CE e pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României, în acest sens.

”Aş dori să vă mulţumesc dumneavoastră şi co-semnatarilor pentru scrisoarea privind înfiinţarea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, aşa cum este prevăzut în Abordarea Strategică a UE pentru regiunea Mării Negre, adoptată la 28 mai 2025. Sprijinul dumneavoastră pentru această nouă politică este extrem de apreciat. Am luat act de argumentele de fond în favoarea găzduirii Hubului de Securitate Maritimă în România. Aceasta este o decizie care urmează să fie luată de statele membre ale UE. Vă pot asigura că Comisia Europeană este pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României, în acest sens”, se arată în răspunsul ăreşedintei CE făcut public marţi de Victor Negrescu.

În document, von der Leyen aminteşţte că au fost elaborate o serie de iniţiative de politică ale UE ca răspuns la provocările geopolitice generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, printre care Cartea Albă privind Apărarea, noul instrument SAFE, strategia Uniunii Europene pentru pregătire, planul de acţiune privind securitatea cablurilor, Pactul european pentru oceane, strategia de securitate a UE (ProtectEU) şi Foaia de parcurs pentru pregătirea în domeniul apărării.

”Toate aceste iniţiative aduc un accent sporit pe conştientizare, pregătire, rezilienţă, securitate şi apărare. În acest context, Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră va valorifica iniţiativele statelor membre ale UE şi ale ţărilor partenere din regiunea Mării Negre pentru consolidarea securităţii şi siguranţei maritime şi va urmări să contribuie la monitorizarea şi protejarea infrastructurii maritime critice, precum şi la dezvoltarea mijloacelor şi capabilităţilor maritime ale statelor membre ale UE în acest scop”, scrie Von dre Leyen.

La rândul său, Negrescu subliniază că mesajul Comisiei este clar:Hub-ul maritim poate fi creat, Comisia Europeană susţine acest demers, o astfel de decizie depinde de statele membre riverane, iar România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic

El precizează că acest hub crucial pentru că: ”Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; vorbim despre securitatea rutelor maritime, protejarea infrastructurii critice (cabluri, energie, porturi), combaterea ameninţărilor hibride şi creşterea capacităţii de reacţie a Uniunii Europene; Hub-ul ar însemna mai multă siguranţă, mai multă coordonare şi o prezenţă europeană reală la Marea Neagră, nu doar declaraţii„.

Conform europarlamentarului PSD, Comisia confirmă că acest proiect se înscrie în noile priorităţi europene: securitate, apărare, rezilienţă, protejarea infrastructurii strategice şi cooperare cu partenerii din regiune.

El argumentează că, pentru România, este şi o oportunitate strategică majoră în ceea ce priveşte consolidarea rolului său regional, expertiză, investiţii şi capacităţi europene pe teritoriul naţional, precum şi un mesaj clar că România nu este la periferia deciziilor europene, ci în centrul lor.

”Le mulţumesc tuturor eurodeputaţilor pro-europeni care au sprijinit acest demers şi care au înţeles importanţa strategică a Mării Negre pentru viitorul Uniunii Europene. Voi continua să fac tot ceea ce ţine de mine pentru ca acest proiect să devină realitate. Acum este timpul ca autorităţile de la Bucureşti să vină cu un proiect concret. Pentru securitatea Europei. Pentru România”, conchide Victor Negrescu.

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţa, în septembrie 2025, că a solicitat Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră. Demersul, susţinut de toţi eurodeputaţii români pro-europeni, are loc în contextul incidentelor cu drone din ultimele zile, care arată „cât de important” este că România nu este singură, ci face parte din NATO şi din Uniunea Europeană, spunea el.

Europarlamentarul afirma că această structură va proteja „rutele comerciale”, porturile româneşti, în special Portul Constanţa, dar şi resursele de petrol şi gaze, va eficientiza acţiunile de deminare şi va asigura României „un plus de securitate”, „mai multe oportunităţi” de dezvoltare economice şi bani europeni suplimentari. „Mă aştept ca în lunile următoare comunitatea internaţională să vină cu noi sancţiuni ferme împotriva Federaţiei Ruse pentru a scădea, spre exemplu, capacitatea de producţie a dronelor. În această logică, noi trebuie să ne afirmăm ca un lider puternic în regiune”, mai spunea Negrescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













