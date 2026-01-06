”Nu vă jucați cu Trump”. SUA avertizează Iranul într-un mesaj scris în limba lor. Ayatollahul ar plănui să fugă în Rusia

Contul în limba farsi al Departamentului de Stat al SUA a publicat o fotografie a președintelui Donald Trump, însoțită de textul „Nu vă jucați cu președintele Trump”, scrisă cu litere roșii în limba farsi.

Postarea conținea o fotografie a lui Trump alături de secretarul de stat american Marco Rubio, cu alți oficiali în picioare în spatele lor, și avea un avertisment suplimentar: „Președintele Trump este un om de acțiune. Dacă nu știați, acum știți”.

Sâmbătă, aceeași postare a fost făcută pe contul în limba engleză al Departamentului de Stat, potrivit Jerusalem Post.

Mesajul lui Trump despre posibilitatea de a trata regimul iranian într-un mod similar cu ceea ce a făcut în Venezuela unitatea forțelor speciale ale armatei americane, cunoscută sub numele de Delta Force, capturând președintele venezuelean Nicolas Maduro, pare să îi fi influențat pe protestatarii iranieni.

Liderul suprem al Iranului plănuiește să fugă în Rusia, dacă regimul său cade din cauza protestelor

Acest lucru vine în contextul în care publicația britanică The Times a menționat că liderul suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei are un „plan de evadare” pentru a fugi în Rusia împreună cu alți înalți oficiali, inclusiv fiul său Mojtaba.

Planul, denumit „Planul B” în documentul britanic, ar include pe Khamenei, în vârstă de 86 de ani, și 20 de persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei și consilieri.

De asemenea, el ar intenționa să fugă cu o parte din avere, care, potrivit unei investigații Reuters din 2013 citată de The Times, este evaluată la aproximativ 95 de miliarde de dolari și include organizația Setad, una dintre cele mai puternice organizații din Iran, și sistemul de fundații caritabile semi-statale ale ayatollahului, cunoscut pentru opacitatea sa financiară.

Raportul menționează, de asemenea, că, potrivit fostului oficial al serviciilor de informații israeliene Beni Sabti, Khamenei ar pleca în Rusia deoarece „nu există alt loc pentru el”.

Khamenei a afirmat anterior că „îl admiră pe Putin, în condițiile în care cultura iraniană este mai similară cu cultura rusă”, se menționează în raport.

Planul dezvăluit de The Times pare să fie similar cu cel folosit de fostul dictator sirian Bashar al-Assad, care a fugit din Siria în Moscova, când regimul a căzut în noiembrie 2024.

Assad trăiește acum în lux rusesc și „își perfecționează cunoștințele de oftalmologie”, a transmis The Guardian pe 19 decembrie, citând surse apropiate familiei.

