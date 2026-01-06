”Nu vă jucați cu Trump”. SUA avertizează Iranul într-un mesaj scris în limba lor. Ayatollahul ar plănui să fugă în Rusia

Stiri externe
06-01-2026 | 11:57
Khamenei trump
AFP

Contul în limba farsi al Departamentului de Stat al SUA a publicat o fotografie a președintelui Donald Trump, însoțită de textul „Nu vă jucați cu președintele Trump”, scrisă cu litere roșii în limba farsi.

autor
Cristian Matei

Postarea conținea o fotografie a lui Trump alături de secretarul de stat american Marco Rubio, cu alți oficiali în picioare în spatele lor, și avea un avertisment suplimentar: „Președintele Trump este un om de acțiune. Dacă nu știați, acum știți”.

Sâmbătă, aceeași postare a fost făcută pe contul în limba engleză al Departamentului de Stat, potrivit Jerusalem Post.

Mesajul lui Trump despre posibilitatea de a trata regimul iranian într-un mod similar cu ceea ce a făcut în Venezuela unitatea forțelor speciale ale armatei americane, cunoscută sub numele de Delta Force, capturând președintele venezuelean Nicolas Maduro, pare să îi fi influențat pe protestatarii iranieni.

Citește și
sua iran
ANALIZĂ. Ce este important de știut despre protestele care zguduie Iranul. ”Axa rezistenței” față de SUA se clatină

Liderul suprem al Iranului plănuiește să fugă în Rusia, dacă regimul său cade din cauza protestelor

Acest lucru vine în contextul în care publicația britanică The Times a menționat că liderul suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei are un „plan de evadare” pentru a fugi în Rusia împreună cu alți înalți oficiali, inclusiv fiul său Mojtaba.

Planul, denumit „Planul B” în documentul britanic, ar include pe Khamenei, în vârstă de 86 de ani, și 20 de persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei și consilieri.

De asemenea, el ar intenționa să fugă cu o parte din avere, care, potrivit unei investigații Reuters din 2013 citată de The Times, este evaluată la aproximativ 95 de miliarde de dolari și include organizația Setad, una dintre cele mai puternice organizații din Iran, și sistemul de fundații caritabile semi-statale ale ayatollahului, cunoscut pentru opacitatea sa financiară.

Raportul menționează, de asemenea, că, potrivit fostului oficial al serviciilor de informații israeliene Beni Sabti, Khamenei ar pleca în Rusia deoarece „nu există alt loc pentru el”.

Khamenei a afirmat anterior că „îl admiră pe Putin, în condițiile în care cultura iraniană este mai similară cu cultura rusă”, se menționează în raport.

Planul dezvăluit de The Times pare să fie similar cu cel folosit de fostul dictator sirian Bashar al-Assad, care a fugit din Siria în Moscova, când regimul a căzut în noiembrie 2024.

Assad trăiește acum în lux rusesc și „își perfecționează cunoștințele de oftalmologie”, a transmis The Guardian pe 19 decembrie, citând surse apropiate familiei.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

Sursa: Jerusalem Post

Etichete: SUA, iran, proteste,

Dată publicare: 06-01-2026 11:55

Articol recomandat de sport.ro
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Citește și...
Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 1.200 arestate la protestele din Iran. SUA au avertizat că intervin dacă mor oameni
Stiri externe
Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 1.200 arestate la protestele din Iran. SUA au avertizat că intervin dacă mor oameni

Numărul morților în urma violențelor provocate de protestele din Iran a crescut la cel puțin 35 de oameni, au anunțat marți activiștii, citați de Associated Press.

ANALIZĂ. Ce este important de știut despre protestele care zguduie Iranul. ”Axa rezistenței” față de SUA se clatină
Stiri externe
ANALIZĂ. Ce este important de știut despre protestele care zguduie Iranul. ”Axa rezistenței” față de SUA se clatină

Protestele din Iran, declanșate de economia în declin a Republicii Islamice, pun o nouă presiune asupra teocrației, se arată într-o analiză realizată de Associated Press.  

Donald Trump avertizează Iranul că va fi lovit dur dacă vor fi uciși manifestanți. Protestele continuă în republica islamică
Stiri externe
Donald Trump avertizează Iranul că va fi lovit dur dacă vor fi uciși manifestanți. Protestele continuă în republica islamică

Președintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit „foarte dur” dacă manifestanți vor fi uciși în cadrul protestelor din republica islamică, care au început din motive economice, dar s-au extins și cu revendicări politice.

După protestele împotriva scumpirilor, Iranul anunţă că fiecare cetăţean va primi 6 euro timp de patru luni, ajutor lunar
Stiri externe
După protestele împotriva scumpirilor, Iranul anunţă că fiecare cetăţean va primi 6 euro timp de patru luni, ajutor lunar

Guvernul iranian a anunţat duminica aceasta că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar de circa şase euro, la o săptămână după o mişcare de contestare declanşată de revendicări economice, informează AFP.

Ayatollahul Khamenei, reacție în a șaptea zi de proteste violente: „Insurgenţii trebuie puşi la locul lor”
Stiri externe
Ayatollahul Khamenei, reacție în a șaptea zi de proteste violente: „Insurgenţii trebuie puşi la locul lor”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că revendicările economice ale protestatarilor sunt „juste”, însă a avertizat că violenţele comise de „insurgenţi” nu vor fi tolerate şi că aceştia trebuie „puşi la locul lor”.

Recomandări
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

Șefa Curții de Apel București dă vina pe Parlament și pe procurori pentru prescrierea marilor dosare de corupție
Stiri Justitie
Șefa Curții de Apel București dă vina pe Parlament și pe procurori pentru prescrierea marilor dosare de corupție

Șefa CAB, Liana Arsenie, dă vina pe Parlament și procurori pentru prescrierea dosarelor de corupție. Judecătoarea spune că Legislativul a dat dovadă de pasivitate în modificarea Codului Penal, iar procurorii au ținut prea mult dosarele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28