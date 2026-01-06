Un bărbat internat la un spital de psihiatrie din Timiș a furat mașina unui angajat și a evadat. Ce a urmat

Un bărbat de 48 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, județul Timiș, și având o condamnare penală, a furat mașina unui angajat și a evadat. Acesta a fost depistat ulterior în județul Caraș-Severin, iar polițiștii continuă cercetările.

”La data de 05 ianuarie, în jurul orei 21:30, poliţiştii au fost sesizaţi de către medicul de gardă al Spitalului de Psihiatrie Jebel cu privire la faptul că un pacient, internat cu sentinţă penală, a plecat voluntar din incinta unităţii spitaliceşti. Poliţiştii au demarat de îndată verificările, stabilind că este vorba despre un bărbat de 48 de ani, care ar fi sustras un autoturism aparţinând unui angajat al spitalului”, a transmis IPJ Timiş.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit direcţia de deplasare a bărbatului, fiind alertate structurile de poliţie din judeţele limitrofe.

Bărbatul a fost depistat pe raza judeţului Caraş-Severin şi adus în judeţul Timiş pentru continuarea procedurilor legale.

”În cursul nopţii, în jurul orei 02.20, un echipaj de la Secţia 6 Poliţie Rurală Bozovici, împreună cu un coleg aflat în timpul liber, au depistat la ieşire din Bozovici spre Iablaniţa, un autoturism care ar fi fost sustras din localitatea Jebel, de un bărbat de 48 de ani, caz dat în atenţie în cursul nopţii, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş. În momentul în care au observat maşina, poliţiştii au intervenit rapid şi l-au extras pe bărbatul căutat, procedând la imobilizarea acestuia. În continuare, bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost condus la sediul poliţiei, iar ulterior a fost predat poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, pentru dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Caraş- Severin.

În cauză, poliţiştii continuă verificările.

Un an spectaculos pe cer: eclipse, fenomene astronomice rare, comete și planete vizibile cu ochiul liber în 2026

Sursa: News.ro

